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    擋不住裴洛西訪台成笑柄 胡錫進發文硬坳：我們也做了突破

    今早胡錫進在微博發文，坦言沒能攔住裴洛西訪台「老百姓有些失望」，但仍自圓做了突破。（彭博）

    今早胡錫進在微博發文，坦言沒能攔住裴洛西訪台「老百姓有些失望」，但仍自圓做了突破。（彭博）

    2022/08/03 10:27

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台消息傳出後，中國《環球時報》前總編輯胡錫進持續在網路上放狠話，甚至揚言擊落，不過，裴洛西仍順利訪台，胡錫進反成中國網友笑柄，今（3日）早胡錫進在微博發文，坦言，沒能攔住裴洛西訪台「老百姓有些失望」，仍自圓做了突破。

    中國《環球時報》前總編輯胡錫進今（3日）早在微博發文，針對裴洛西順利訪台，胡錫進表示：「我們的外交努力和輿論鬥爭沒能攔住她，老百姓有些失望，挺正常的。一些人在網上罵娘，撒氣，這也很正常，輿論場嘛。還有一些人拿我當出氣筒，我也必須聽著。國家面臨重大博弈，我是自願投身輿論戰的一隻『鷹』。不過，我還是要對大家說，面對這樣的大博弈，我們在心理上必須強大起來，而且能把局勢看得更透更準。」

    胡錫進辯稱，裴洛西降落台灣「反映了我們的威懾力還不夠，擋不住她的前期攻勢，但如果因此就很沮喪，認為我們『已經輸了』，而且遭遇了新的『國恥』，就有些誇張了。有些個人可以這樣想，但我們絕不能有這樣的集體脆弱。事實上，這場博弈的帷幕剛剛拉開。」

    解放軍也未如其預言會「伴飛」穿越台灣島，胡錫進也表示我很遺憾，但強調解放軍宣布要圍著台灣本島在六個地區同時實彈軍演，就是武統台灣的一次綜合演練，強調「沒擋住佩洛西登島，但我們真的在做很重要的反制和朝著統一進程的延伸。佩洛西有她和美國的突破，我們也做了我們的突破。」決不能剛有一點不順，就唉聲嘆氣了。

    最後胡錫進寫道：「老胡會繼續寫。我不會停止主張解放軍戰機飛越台灣島的。我相信那一天終將到來。」

    胡錫進此篇微博遭到許多中國網友吐槽「一覺醒來你的微博沒被封真是太遺憾了。沒有你的胡逼裂，草民情緒怎麼會如此高漲？你自宮了吧，還鷹，切了頭和JJ的雞都比你強，別侮辱鷹了，鷹還要臉。」、「老胡點火，老胡滅火」、「老胡體育底子好，練過瑜伽折返跑」、「簡直分不清是真傻還是臥底！真以為嘴上說的越狠就能唬住別人不來了？你越這樣人家越敢來，話越多心越虛唄」。

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