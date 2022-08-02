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    裴洛西訪台》「俄版女戰狼」批美國破壞世界安定

    俄國外交部發言人札哈蘿娃。（美聯社）

    俄國外交部發言人札哈蘿娃。（美聯社）

    2022/08/02 21:55

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，面臨前所未有的制裁和國際孤立，莫斯科因而尋求與中國建立更密切的關係，並在台灣議題上與北京同聲作氣。被稱為「俄版女戰狼」的俄國外交部發言人札哈蘿娃（Maria Zakharova）針對美國聯邦眾議院議長裴洛西擬訪台灣，痛批美國破壞世界安定。

    札哈蘿娃1日在Telegram發文說：「美國正在破壞世界安定，（美國）最近幾十年來沒調解一場衝突，但挑起很多衝突。」

    札哈蘿娃2日在例行記者會繼續補刀，稱莫斯科認為裴洛西可能訪問台灣，是試圖向北京施加額外壓力。

    她說：「我們認為解決台海局勢純屬中國內政。當然，俄羅斯作為亞太國家，希望在不損害地區和平與穩定的情況下解決台灣問題。」

    札哈蘿娃強調，莫斯科關於「只有一個中國」的立場沒有改變，「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分。」

    年底滿46歲的札哈蘿娃會說中文，擅長連珠炮式的發言與葷笑話，對西方世界攻擊不假詞色，得罪外國政府也沒關係，一切以俄國優先。她是少數俄國人民叫得出名字的政府部門發言人，記者會讓她成為網紅，在YouTube上有數百萬的點擊率；她在臉書從詩歌談到西方之惡，擁有超過48萬名追隨者。

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