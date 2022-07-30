為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    世銀拒助斯里蘭卡 除非先結構改革

    世界銀行宣布，不會向斯里蘭卡提供新的融資。（美聯社）

    世界銀行宣布，不會向斯里蘭卡提供新的融資。（美聯社）

    2022/07/30 21:21

    〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡深陷嚴重的經濟危機，國內7月通膨率飆升至60.8%，寫下歷年新高。世界銀行（World Bank）在28日宣布，不會向斯里蘭卡提供任何新的融資，除非該國有「深入的結構改革」，以穩定經濟並解決根源問題。

    綜合外媒報導，世界銀行為聯合國管轄的國際金融機構，目的在提供各國經濟發展與掃除貧窮的貸款援助。此次在援助斯里蘭卡方面，世界銀行於聲明中指出，不會向斯里蘭卡提供任何新的融資，原因是經濟政策架構仍不足，該國尚須先穩定經濟，並解決導致政府外匯短缺、糧食短缺的根本原因。

    聲明中還說，「世界銀行對嚴峻的經濟形勢及其對斯里蘭卡人民的影響深表關切」，該銀行正在重新利用現有貸款資源，幫助緩解該國藥品、煤氣、化肥、學童餐和貧困和弱勢家庭現金等基本物品的嚴重短缺。

    世界銀行表示，到目前為止，已撥出大約1.6億美元（約48億新台幣）的資金以滿足斯里蘭卡的緊急需求，其它計畫也在進行當中。新任總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）18日曾表示，與國際貨幣基金（IMF）的紓困協商目前已進入最後階段。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國鐵桿巴基斯坦經濟快完蛋 軍方向美求援
    2022/07/30 18:21

    中國鐵桿巴基斯坦經濟快完蛋 軍方向美求援
    求救中國！斯里蘭卡盼援助貿易、投資和旅遊
    2022/07/26 12:56

    求救中國！斯里蘭卡盼援助貿易、投資和旅遊

    2022富岡鐵道藝術節「藝」解「疫」鬱
    愚蠢賭注 美中情局長:斯國錯押中國投資
    2022/07/22 05:30

    愚蠢賭注 美中情局長:斯國錯押中國投資
    斯里蘭卡繼任總統出爐 IMF總裁：盼盡快完成援助談判
    2022/07/20 20:24

    斯里蘭卡繼任總統出爐 IMF總裁：盼盡快完成援助談判

    揪好兄弟吃香喝辣！中元普渡新風味
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播