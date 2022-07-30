世銀拒助斯里蘭卡 除非先結構改革

世界銀行宣布，不會向斯里蘭卡提供新的融資。（美聯社）

2022/07/30 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡深陷嚴重的經濟危機，國內7月通膨率飆升至60.8%，寫下歷年新高。世界銀行（World Bank）在28日宣布，不會向斯里蘭卡提供任何新的融資，除非該國有「深入的結構改革」，以穩定經濟並解決根源問題。

綜合外媒報導，世界銀行為聯合國管轄的國際金融機構，目的在提供各國經濟發展與掃除貧窮的貸款援助。此次在援助斯里蘭卡方面，世界銀行於聲明中指出，不會向斯里蘭卡提供任何新的融資，原因是經濟政策架構仍不足，該國尚須先穩定經濟，並解決導致政府外匯短缺、糧食短缺的根本原因。

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聲明中還說，「世界銀行對嚴峻的經濟形勢及其對斯里蘭卡人民的影響深表關切」，該銀行正在重新利用現有貸款資源，幫助緩解該國藥品、煤氣、化肥、學童餐和貧困和弱勢家庭現金等基本物品的嚴重短缺。

世界銀行表示，到目前為止，已撥出大約1.6億美元（約48億新台幣）的資金以滿足斯里蘭卡的緊急需求，其它計畫也在進行當中。新任總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）18日曾表示，與國際貨幣基金（IMF）的紓困協商目前已進入最後階段。

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