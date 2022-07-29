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    裴洛西亞洲行前夕 美中軍艦在南海對峙

    美國航空母艦「雷根號」在結束訪問新加坡的行程後，昨駛入南海在離南沙群島永暑礁185公里處巡航，遭遇2艘中國海軍軍艦逼近，兩國海軍近距離相互監視對峙。（圖擷自USS Ronald Reagan臉書專頁）

    美國航空母艦「雷根號」在結束訪問新加坡的行程後，昨駛入南海在離南沙群島永暑礁185公里處巡航，遭遇2艘中國海軍軍艦逼近，兩國海軍近距離相互監視對峙。（圖擷自USS Ronald Reagan臉書專頁）

    2022/07/29 22:36

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕美媒引述消息報導，美國眾議院議長裴洛西預計今（29）日將率領國會代表團啟程訪問亞洲，預計停留日本、印尼和新加坡，訪問台灣的行程則被列為 「暫定」。香港《南華早報》報導，美國航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）昨駛入南海後，在離南沙群島永暑礁185公里處巡航，遭遇2艘中國海軍軍艦逼近；雷根號和中國054A型導彈護衛艦、052D型飛彈驅逐艦最近距離分別僅23、27公里，在彼此軍艦都清晰可見下，近距離兩國海軍相互監視對峙。

    《南早》報導，公開衛星影像顯示，雷根號週四駛入南海主權爭議海域，離離南沙群島永暑礁185公里處巡航；同時，長期關注南海軍事動態的越南軍事記者鄧當（Duan Dang，音譯）觀察發現，中國052D型飛彈驅逐艦和054A型導彈護衛艦也在附近，分別離雷根號僅27公里和23公里。

    隸屬美國海軍第七艦隊的航空母艦「雷根號」和其打擊群週一離開新加坡後，就駛向南海水域。根據報導，美國航母雷根號打擊群，包括「蒂珀卡努號」（USNS Tippecanoe）補給艦及「安提坦號」（USS Antietam）飛彈巡洋艦，一直在往東北方向航行，如果持續朝著此方向前進，將抵達台灣海峽。

    北京把「美國政府的第三號人物」裴洛西訪問台灣計畫視作對其「一中」原則的挑戰，認為將「嚴重傷害中國主權」，近來不斷升高文攻武嚇。

    中國外交部發言人趙立堅今再加碼表示，「中美兩國元首昨晚通話是在裴洛西一直計畫訪台的背景下舉行的」，如果美方挑戰中方底線，必將遭到堅決反制，由此引起的一切後果完全由美方承擔。

    值美國航母雷根號打擊群由南海駛向台灣海峽之際，《南早》指出，中國海軍繼在海南省舉行例行軍事演習之後，也在靠近廣東的海岸展開例行軍演操練，並發布本週六（30日）起將在離澳門89公里的南海水域舉行軍演，廣東西南的東京灣（越南稱「北部灣」）在下週二、三將會是禁止進入區，屆時將進行其砲擊演練。

    中國軍事專家宋忠平表示，美國航母「雷根號」打擊群可能提供裴洛西訪台的護衛隊，同時，「在（裴洛西）可能訪問之前，美國將增加監控（中國）人民解放軍在台灣附近的活動，意味美國會部署大量偵察機」。

    宋忠平說，中國軍方也會對美國任何軍機和航母群保持密切關注，「這是針鋒相對和相互監視」，本區一段時間內將處於緊張情勢。

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