拜習通話重點一覽 美媒研判兩人年底G20面會

美國總統拜登（左）與中國國家主席習近平（右）。（美聯社）

2022/07/29 11:06

〔中央社〕美國總統拜登與中國國家主席習近平今天通話約2個多小時，美方不具名官員表示，兩人同意安排面對面峰會。美聯社稱年底的G20峰會可能是「拜習會」登場的地點之一。

拜登與習近平今天電話會談，是拜登上任後兩人第5次通話，這次會談長達2小時17分鐘。

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● 印尼年底主辦G20峰會 拜習會可能登場

美聯社報導，習近平自COVID-19疫情爆發以來僅離開中國大陸一次到香港，然而近期已正式受邀到印尼參與11月的20國集團（G20）峰會，使得這場峰會成為拜習會登場的可能地點之一。

習近平本月26日在北京會晤到訪的印尼總統佐科威（Joko Widodo）。根據聯合聲明，佐科威邀請習近平赴印尼出席G20峰會，習近平表示感謝並預祝峰會圓滿成功。

● 拜習通話內容廣泛 美方稱觸及敏感議題

法新社提到，美國官員表示拜登今天通話時觸及許多敏感議題，包括中國「種族滅絕和強迫勞動做法」，以及在亞洲愈來愈強勢的軍事部署。

白宮會後發出對談紀要指出，拜登與習近平的對話是拜登政府努力維持和深化美中溝通渠道的一部分，並以負責任的方式處理分歧，在利益一致處共同努力。

根據白宮說法，拜登主要是希望美中建立「護欄」。這是為確保就算彼此在民主議題上存在嚴重分歧，且在地緣政治舞台的競爭日益激烈，仍可避免公開衝突。

路透社引述一名美方高層官員指出，拜登強調就台灣議題維持溝通渠道的重要性，拜登與習近平也討論到雙方可能擴大合作的領域，包括氣候、衛生安全及反毒。

● 分析：習近平打台灣牌有助轉移焦點

路透社指出一些分析家認為，習近平有意避免升高緊張局勢，尤其今秋中共將舉行第20次全國代表大會，習近平尋求史無前例的第3任期。另有分析家認為，炒作台灣議題有助習近平轉移國內對於經濟放緩的注意力。

雖然習近平在台灣議題以「玩火必自焚」警告美國，但美方官員告訴記者，習近平之前談到台灣就用過類似言語，也說過美中雙方都承認40多年來存有歧見；美聯社也引述美國分析家認為，習近平的用字不代表升高慣有外交辭令的強度。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國中心（Global China Hub）資深研究員卡佛（John Culver）說：「有一整套中方威脅言論還沒用上。」

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫項目主任孫韻（Yun Sun）提到，美中雙方都說這場對話涵蓋議題廣泛，從疫情到氣候變遷皆有。她形容這次拜習通話更正面，並不僅止於兩人相互告知彼此對於台灣議題的立場。

她也表示，習近平或許可能有緩和緊張局勢的動機，因為他在尋求第3任期，「他們承受不起與美國的關係破裂」。

● 關稅議題非重點 是否提及裴洛西訪台也未知

拜登與習近平也就俄烏戰爭及對全球的影響交換意見。不過雙方並未深入討論撤銷對中國銷美商品加徵關稅以及南海等議題。

法新社提到，美方官員告訴記者關於關稅問題，拜登向習近平解釋美方對中方會損害美國勞工和家庭的不公平作法存有疑慮，但他沒有談任何可能採取的措施。

此外，中國官方媒體新華社稱拜登向習近平表達美方不支持台灣獨立的說法，但這並未出現在白宮的對話紀要內容，也不清楚拜登與習近平是否針對美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台一事有過討論。

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