裴洛西計劃訪台 葛來儀憂美中衝突建議延期

華府的兩岸事務專家葛來儀以美中可能因此爆發軍事衝突為由，建議裴洛西訪台延期。（取自葛來儀臉書）

2022/07/29 08:01

〔中央社〕美國眾議院議長裴洛西計劃訪台，華府的兩岸事務專家葛來儀以美中可能因此爆發軍事衝突為由建議延期，並呼籲美中雙方停止升高緊張態勢，明確傳達彼此關切與紅線。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）及美國企業研究所（AEI）資深研究員庫伯（Zack Cooper）聯名投書紐約時報，開頭直言美中在台海處在對撞路線上。

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他們寫道，中國野心隨軍事實力提升，可能即將有能力併吞民主台灣，即使與美國一戰也在所不惜。中共總書記習近平今年秋季爭取史無前例的第3任期，沒有顯得軟弱的本錢。習近平不斷加強對台施壓，顯然認為美國可能即將正式支持台獨。

兩人形容美國長期奉行的戰略模糊已變成「戰略困惑」，總統拜登多次在涉台議題上失言，包括明言美國有協防台灣的承諾，破壞當初精心策劃、數十年來維護台海和平的政策。此外，美台官方往來、軍事合作及美國軍艦通過台海等過去低調的作為也逐漸檯面化。

文章寫道：「單一火花就可將此不穩定情勢化為危機，升級成軍事衝突。裴洛西（Nancy Pelosi）訪台可能就是它。」

裴洛西據傳規劃8月出訪亞洲期間訪台，如果成行，將是繼1997年金瑞契（Newt Gingrich）後首位訪台的聯邦眾議院議長。拜登上週說，美國軍方認為裴洛西此時訪台「不是個好主意」。中國政府近期多次出言警告美方，引發華府政壇反彈。

葛來儀與庫伯說，華府許多人士認為明確展現美國對台承諾將防止中國軍事冒進，但裴洛西此時訪台卻可能引發中國強力回應，原因是裴洛西位階高於其他訪台的美國政治人物，她敢於在人權議題挑戰北京的形象與台灣連在一起，將被中方視為嚴重挑釁。

但他們直言，北京也應認清自己在拉高緊張態勢上負有責任，包括以軍事現代化打亂區域平衡，中共軍機頻繁侵擾台灣周邊空域，外界更加擔憂北京可能對台動武。

兩人提到，部分中方專家與他們討論時主張，美方對台立場明顯轉變，中國有必要採取行動讓「紅線」具有可信度。

文章寫道，中國領導人雖希望避免與美國一戰，但可能願意冒險讓緊張情勢升高，例如干擾裴洛西專機、或首次派遣軍機飛越台灣上空。而在華府，部分專家認為美中無可避免將為台灣陷入危機，美國不該退縮，加上中方慣於譴責美國挺台，美國內部已形成北京警告裴洛西不得訪台只是嘴巴說說的看法。

這篇在拜登28日與習近平通話前刊出的文章列出美中領袖讓緊張情勢降溫的做法。

首先，葛來儀與庫伯建議裴洛西延後訪台，讓拜登政府有時間傳達明確且一致的對台政策，「不僅要讓中國理解美方立場，讓美國人民明白也至關重要」。

其次，他們建議行政部門高層在強調美國首要目標是嚇阻中國對台動武、維護台海和平的政策上形塑跨黨派共識，列出讓美中降低風險、穩定現狀的做法。

最後，兩人建議美國向台灣重申華府將堅持和平解決台海兩岸分歧，可加快交付受延宕的武器、批准更多軍售，強化台灣的自衛能力。華府也應同時向北京傳達美國恪守一中政策，不支持台獨。

這篇文章最後寫道：「批評如此做法的人會說，北京是個惡霸，惡霸只會回應強者，華府和裴洛西不能退縮。但我們正糊塗步向危機，各方領袖都必須醒來，找到下台階，避免沒有任何一方想要的危險對抗發生。」

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