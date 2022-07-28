普廷不喜歡妳的言論！前俄官媒「良心女編輯」又被罰錢

奧斯雅尼可娃（右）近期又因為言論得罪俄羅斯政府，遭判罰金5萬盧布。（路透）

2022/07/28 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯地方法院今（28）日判處奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）須繳納5萬盧布（約合新台幣2萬4516元）的罰金，法院表示，因為她在社交媒體上的言論對俄國武裝部隊產生負面影響。

4個多月以前，奧斯雅尼可娃曾是各大媒體的重點關注人物，她先前在俄羅斯國營電視台「第一頻道」（Channel One）擔任編輯。今年3月14日，她在電視台新聞直播期間，突然闖入攝影棚，並對著鏡頭高舉著「拒絕戰爭」等譴責俄羅斯入侵烏克蘭的標語，最後被罰款3萬盧布。

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《路透》報導，本次的審判則與她近期在社交媒體的言論有關，她在網路上留言稱，俄羅斯那些該對入侵烏克蘭負責的人，最後也會發現他們將站上國際刑事法院的被告席。

奧斯雅尼可娃在法庭上表示，她的立場沒有改變，也不會收回她的批評言論，「發生在這裡的事有夠荒謬。戰爭是恐怖，血淋淋的，令我們國家丟臉的。」她又說，「這場審判的目的在於恐嚇所有俄羅斯聯邦反對戰爭的人民。」

辯護律師表示，根據俄羅斯憲法第29條，奧斯雅尼可娃理應享有自由言論的權利，不過法官並不認同。

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