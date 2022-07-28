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    不寒而慄！中國行動電源遭揭有竊聽、定位等間諜功能

    中國一名男子發現行動電源內裝有竊聽與定位設備。（翻攝自半月談）

    中國一名男子發現行動電源內裝有竊聽與定位設備。（翻攝自半月談）

    2022/07/28 22:36

    〔即時新聞／綜合報導〕現代科技日益進步，幾乎人人都有智慧型手機，為了應付一整天的使用，許多人選擇使用方便的行動電源替自己的手機充電。但有中國媒體披露，最近中國電商平台出售具定位和竊聽功能的行動電源，只要改裝、內置一塊 SIM卡，行動電源就能直接變成竊聽、定位器。

    根據中國官媒新華社經營的《半月談雜誌社》報導，中國貴州省一位男子失手將行動電源摔裂後拿去維修，竟發現行動電源內有一整套竊聽及定位設備。維修人員說，若經有心人士操作，他的生活將被「直播」，令其不寒而慄。

    這類行動電源顏色、款式多樣，價格從人民幣300元到600元不等（約新台幣1300至2600元），為逃避政府管控，有不少業者在銷售時，會把產品名稱改為「位移精靈」、「防盜錄螢」，或是使用符號或自母帶替敏感性字眼，如「定W（位）錄Y（影）」，藉此掩人耳目。有賣家表示，這類型的行動電源一天能改裝數十台。

    半月談記者透過網路平台，以300元的費用，請賣家製作「改裝後」的行動電源。到貨後，該名記者按照用戶使用手冊，在手機上下載了一個名叫「GPS365」的App，並用賣家提供的帳號、密碼登錄後看到頁面即有定位、連絡人、訊息等功能。點開定位功能實驗後，發現可以將行動電源攜帶者的足跡清楚記錄下來。

    市面上偽裝竊聽器材千奇百怪，生活中除了行動電源還有滑鼠、手機電池、充電器、隨身碟等，都有可能是偽裝的竊聽器，有心人放在身邊根本難以察覺。此外，也有不少店家以「防盜」、「防老人走失」的名號販賣。

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