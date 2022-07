烏俄戰爭持續 美議員爆俄軍死傷超過7.5萬、俄羅斯貿易重挫

2022/07/28 12:16

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭爆發已超過5個月,戰事持續在烏克蘭東部、南部地區膠著,今晨更傳出美國國會議員披露俄軍超過7萬5000士兵傷亡的消息。此外,在戰爭爆發後,俄國政府的稅收變得嚴重倚靠能源出口,俄國對外貿易總量也大幅萎縮,甚至連從盟友中國的進口量都大幅下降。

美國CNN記者貝特朗(Natasha Bertrand)今晨在推特爆料,美國眾議院議員斯洛特金(Ellisa Slotkin)向記者透露最新情報,表示有超過7萬5000名俄羅斯士兵在烏克蘭傷亡,並且俄國超過8成軍力深陷在對烏戰爭的泥沼中。據上週7月21日本報報導,美國情報界原估計有1.5萬名俄軍死亡、受傷人數有4.5萬人,若今日最新消息為真,俄國的整體兵力耗損可能比過去推估來得更嚴重。

請繼續往下閱讀...

美國耶魯大學(Yale University)本月也公布對俄國經濟數據的調查,顯示俄國政府高達60%的財政收入都仰賴能源出口,俄國天然氣對歐洲的出口量也大幅下滑,事實上俄羅斯高度仰賴對歐出口天然氣,國內高達83%的天然氣輸往歐洲,出口量下滑也凸顯戰爭持續下俄國經濟受到的嚴重打擊。

此外,從今年初到4月止,雖然克林姆林宮近期選擇不公開國內進口數據,但報告推估俄國貿易進口量面臨嚴重下挫,因為從另份中國官方數據顯示,即使是長年的政治盟友中國,俄國對中進口也衰退超過5成之多。

“We were briefed that over 75,000 Russians have either been killed or wounded [in Ukraine], which is huge...over 80% of their land forces are bogged down, and they're tired,” @RepSlotkin told @MZanona re: classified briefing House members just got from Biden admin officials.