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    烏俄戰爭持續 美議員爆俄軍死傷超過7.5萬、俄羅斯貿易重挫

    美國CNN記者在推特透露最新情報，表示有超過7萬5000名俄羅斯士兵在烏克蘭傷亡，並且俄國超過8成軍力深陷在對烏戰爭的泥沼中。（法新社）

    美國CNN記者在推特透露最新情報，表示有超過7萬5000名俄羅斯士兵在烏克蘭傷亡，並且俄國超過8成軍力深陷在對烏戰爭的泥沼中。（法新社）

    2022/07/28 12:16

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭爆發已超過5個月，戰事持續在烏克蘭東部、南部地區膠著，今晨更傳出美國國會議員披露俄軍超過7萬5000士兵傷亡的消息。此外，在戰爭爆發後，俄國政府的稅收變得嚴重倚靠能源出口，俄國對外貿易總量也大幅萎縮，甚至連從盟友中國的進口量都大幅下降。

    美國CNN記者貝特朗（Natasha Bertrand）今晨在推特爆料，美國眾議院議員斯洛特金（Ellisa Slotkin）向記者透露最新情報，表示有超過7萬5000名俄羅斯士兵在烏克蘭傷亡，並且俄國超過8成軍力深陷在對烏戰爭的泥沼中。據上週7月21日本報報導，美國情報界原估計有1.5萬名俄軍死亡、受傷人數有4.5萬人，若今日最新消息為真，俄國的整體兵力耗損可能比過去推估來得更嚴重。

    美國耶魯大學（Yale University）本月也公布對俄國經濟數據的調查，顯示俄國政府高達60％的財政收入都仰賴能源出口，俄國天然氣對歐洲的出口量也大幅下滑，事實上俄羅斯高度仰賴對歐出口天然氣，國內高達83％的天然氣輸往歐洲，出口量下滑也凸顯戰爭持續下俄國經濟受到的嚴重打擊。

    此外，從今年初到4月止，雖然克林姆林宮近期選擇不公開國內進口數據，但報告推估俄國貿易進口量面臨嚴重下挫，因為從另份中國官方數據顯示，即使是長年的政治盟友中國，俄國對中進口也衰退超過5成之多。

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