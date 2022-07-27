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    回馬槍！ 雷根號航艦打擊群 10天內兩度進入南海

    雷根號航艦打擊群（The Ronald Reagan Carrier Strike Group）海航圖。（取自美國海軍官網）

    雷根號航艦打擊群（The Ronald Reagan Carrier Strike Group）海航圖。（取自美國海軍官網）

    2022/07/27 17:39

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國持續在南海擴張勢力，多次對於美軍南海任務提出抗議。長期關注美軍動態的中國半官方「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）透露，美國航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）打擊群，在結束對新加坡的港口訪問後，26日晚間殺「回馬槍」，再度進入南海水域。

    SCSPI在推特發文稱，這次美國軍艦進入南海的編隊序列，包括尼米茲級核動力航艦「雷根號」、伯克級飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins DDG 76）、提康德羅加級飛彈巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam USS CG 54）以及補給艦「蒂珀卡努號」（USNS Tippecanoe T-AO-199）。

    在正常的情況下，還會有1至2艘核子潛艦跟著美軍航艦打擊群一同參與行動。

    此前，美國第七艦隊7月17日發布消息稱，雷根號航艦打擊群正在南海活動，這是雷根號時隔4個月後再次進入南海。

    同一天，伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold DDG-65）進入西沙海域，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力進行跟蹤監視，還首度公布2張跟監美艦的「現場處置圖」。

    解放軍南部軍區發言人痛批，美軍行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定，嚴重違反國際法和國際關係準則。

    不過美軍顯然不予理會，因為3天後，「班福特號」於7月19日由南向北通過台灣海峽，執行「航行自由」例行性任務，美軍稱此為展現「對自由開放印太地區的承諾」，再度讓北京跳腳。

    「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）公佈雷根號航艦打擊群26日晚間的位置圖。（翻攝自SCSPI推特）

    「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）公佈雷根號航艦打擊群26日晚間的位置圖。（翻攝自SCSPI推特）

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