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    藍寶堅尼車禍噴飛6m 砸爛屋頂起火燃燒 駕駛溜之大吉「酸了」

    佛州一輛藍寶堅尼高速行駛下發生碰撞後噴飛，砸壞民宅屋頂後起火。（翻攝羅德岱堡消防單位臉書）

    佛州一輛藍寶堅尼高速行駛下發生碰撞後噴飛，砸壞民宅屋頂後起火。（翻攝羅德岱堡消防單位臉書）

    2022/07/27 14:47

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州日前發生一起車禍，一輛藍寶堅尼在碰撞之後噴飛，砸中一間民宅後落地起火，目擊者見義勇為，將駕駛拖出車體，沒想到對方回神之後，竟然腳底抹油開溜。事後警方調查，原來車子是肇事駕駛租來的，並非本人持有。

    綜合外媒報導，事發於佛州24日下午3時，午後的悠閒被一場驚人車禍打破。一名男子駕駛藍寶堅尼要價數百萬的休旅車「2021 Lamborghini Urus」外出，無視十字路口旁的停車警告，高速衝過路口，就此遭到一輛日產休旅車攔腰撞上。

    藍寶堅尼在劇烈撞擊下噴飛約6到9公尺，墜落於周邊一間民宅，砸壞民宅屋頂，接著撞上一棵樹，然後墜地仰肚。車禍巨大聲響引發周邊民眾關注，目擊者米道頓（Clarence Middleton）在不遠處目睹了這場驚魂車禍，他心有餘悸，表示自己當時回頭一看，便「發現一輛該死的藍寶堅尼筆直朝我飛來」。

    目擊者都很害怕藍寶堅尼爆炸，但米道頓看到有人受困車裡，見義勇為，上前把對方拉了出來，並將對方安置於路旁垃圾桶邊。他形容，藍寶堅尼駕駛起初驚魂未定，脫困以後突然回神，嘴裡嚷著「我沒事、我很好」，接著馬上開溜，連鞋子都不穿，在警消抵達以前就跑得無影無蹤。

    藍寶堅尼因此起火，不過很快被趕到現場的消防隊撲滅，日產駕駛幸運僅受輕傷，也沒有住戶被波及。

    羅德岱堡警方介入調查，了解到藍寶堅尼其實屬於邁阿密一間豪華租車公司，警方也對藍寶堅尼駕駛逃跑感到不解，不過很快就查清當事人身分並將其帶回，就此案進行調查。

    根據當地居民描述，事發十字路口經常發生車禍。

    佛州一輛藍寶堅尼高速行駛下發生碰撞後噴飛，砸壞民宅屋頂後起火。（翻攝羅德岱堡消防單位臉書）

    佛州一輛藍寶堅尼高速行駛下發生碰撞後噴飛，砸壞民宅屋頂後起火。（翻攝羅德岱堡消防單位臉書）

    佛州一輛藍寶堅尼高速行駛下發生碰撞後噴飛，砸壞民宅屋頂後起火。（翻攝羅德岱堡消防單位臉書）

    佛州一輛藍寶堅尼高速行駛下發生碰撞後噴飛，砸壞民宅屋頂後起火。（翻攝羅德岱堡消防單位臉書）

    佛州一輛藍寶堅尼高速行駛下發生碰撞後噴飛，砸壞民宅屋頂後起火。（翻攝羅德岱堡消防單位臉書）

    佛州一輛藍寶堅尼高速行駛下發生碰撞後噴飛，砸壞民宅屋頂後起火。（翻攝羅德岱堡消防單位臉書）

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