美權威科學期刊再度證實 武漢肺炎的源頭就是來自武漢華南市場

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)的疫情自從2020年起全面爆發,至今全世界依然壟罩在疫情的陰霾之下,科學家除了開發疫苗以外,亦積極投入調查武漢肺炎源頭的工作。26日兩份科學研究再次提出證據證實,重申「中國湖北省武漢市的華南海鮮批發市場」就是武漢肺炎的源頭。

根據BBC 報導指出,美國權威學術期刊《科學》(Science)於26日發表兩份經同儕審查通過的武漢肺炎源頭報告,分別以地緣研究分析 以及病毒基因檢測 的兩種研究方法進行病源調查,前者報告指出華南市場內部的活體哺乳動物販售行為,有極高可能是人們在該市集遭感染的主要途徑,後者研究報告則是利用2種病毒基因的資料追查疫情爆發的時間點,指出這2種病毒基因在2019年底時被傳播至人體,因此不論是地點還是時間點,都與當時華南市場疫情的爆發不謀而合。

針對該份以華南市場為主要研究地域的調查報告,參與該研究的病毒學家羅伯森(David Robertson)博士指出:「起初令我們感到相當困惑的是,有許多確診個案與該市場並無直接連結;但是從我們過去對病毒的認識來看,這卻也是我們所預期到的結果,因為有很多症狀輕微的病人,會把病毒不自覺地傳染給社群以外的人。」

鑒於這種感染特徵,從該研究所提供的確診者地圖來看,很容易可以發現到大部分初期的感染者若不是與華南市場有密切接觸,就是居住在該市集的周邊,更印證了華南市場作為武漢肺炎疫情源頭的高度可能性。

該研究的第一作者沃羅比(Michael Worobey)因此不諱言稱:「這些論點支撐了華南市場作為『疫情震央』的假設。」

而這兩份研究除了更近一步釐清武漢肺炎的源頭以外,亦能夠破除過去針對該病毒源頭的諸多陰謀論假設,其中一則即是懷疑這種殺傷力強、傳染力高的病菌其實來自於實驗室,將矛頭指向中國科學院在武漢的一間病毒研究所。

病毒學家羅伯森告訴BBC的記者,他希望這些研究能夠糾正武漢肺炎病毒從實驗室外溢的錯誤論調。藉由重塑該病毒的感染源頭與歷程,能夠幫助人類在未來應付更多難測的病毒傳播可能,因此破除這種對於病毒來源的錯誤假設有其必要性。

然而,武漢肺炎的源頭爭議既是科學議題,也是政治議題,儘管過去已有許多科學家稱該病毒的源頭高機率來自華南市場,中國方面則是不斷強調,指出早在武漢爆發疫情以前,世界各地可能早就有該病毒的蹤跡,暗指武漢肺炎並非由中國武漢發跡。這種論調與多數國家的認知不同,因此產生「一個病毒來源,各自表述」的尷尬情況,讓客觀的科學醫療議題時常陷入於主觀的政治意識形態的囹圄之中。

然而,目前已經有愈來愈多的科學證據將武漢肺炎病毒的源頭指向華南市場,不論是實驗室陰謀論,還是中國官方的軟性否認,如今都將站不住陣腳。

世界衛生組織(WHO)公佈的確診者資料顯示,2019年底染疫的確診者大多數與華南市場有關。(翻攝自《科學》The Huanan Seafood Wholesale Market in Wuhan was the early epicenter of the COVID-19 pandemic期刊論文)