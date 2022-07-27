德國遠程武器運抵烏克蘭 俄軍在南部戰線增兵（不斷更新）

德國再向烏克蘭交付3門PzH2000自走砲。（歐新社）

2022/07/27 09:18

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間7月27日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

＊烏克蘭政府先前曾公開表示將在南部戰線進行反攻，俄軍近期也向南部戰線部署更多部隊，預計將投入於赫爾松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）地區。

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＊德國軍援烏克蘭繼25日交付3輛獵豹（Gepard）防空戰車後，德國國防部26日宣布，德國表定援烏的4套「MARS II 多管火箭系統」（德國版M270），其中3套已交付烏克蘭。另外，德國同時再交付3門PzH2000自走砲，連同先前交付的7門，援烏總數已達10門。

＊烏俄開戰至今已逾5個月，歐洲不少國家陷入能源危機，擔憂冬季到來時，俄羅斯恐會完全斷供天然氣以回應歐盟制裁。對此，歐盟成員國26日同意天然氣使用量縮減計畫，避免俄國將天然氣作為經濟武器。

＊俄羅斯國防部表示，將在該國東部舉行代號「東方2022」（Vostok 2022）定期軍事演習，時間定於8月30日至9月3日，其中，空降部隊、遠程轟炸機和軍用貨機等也會參與。官方強調軍方沒有取消任何計劃中的演習，也沒有透露其百萬軍人中有多少人參與了在烏克蘭的戰爭。

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