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    威力比美海馬斯！德國3套「MARS II 多管火箭系統」交付烏克蘭

    「MARS II」是美製M270多管火箭系統（M270 MLRS）的歐洲版。（取自德國Bundeswehr官網）

    「MARS II」是美製M270多管火箭系統（M270 MLRS）的歐洲版。（取自德國Bundeswehr官網）

    2022/07/27 05:48

    〔編譯陳成良／綜合報導〕德國先前軍援烏克蘭顯得拖拖拉拉，引發非議，不過近日腳步加快，繼25日交付3輛獵豹（Gepard）防空戰車後，德國國防部26日宣布，德國表定援烏的4套「MARS II 多管火箭系統」（德國版M270），其中3套已交付烏克蘭，將可發揮不亞於「海馬斯」的威力！

    據《德通社》報導，德國同時再交付3門PzH2000自走砲，連同先前交付的7門，援烏總數已達10門。PzH2000自走砲是德國聯邦國防軍（Bundeswehr）火力最猛的火砲武器，也是當今世上最先進火砲之一，主武器為萊茵金屬155公釐52倍徑榴彈砲，射程可達40公里。

    此外，德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）表示，德國也將履行承諾，向烏克蘭轉移號稱能保衛整座城市的IRIS-T SLM先進防空系統（烏克蘭烏克蘭已決定購買11套）。先前有消息傳出，德國聯邦安全會議對這項軍援案持保留態度。

    「MARS II」是美製M270多管火箭系統（M270 MLRS）的德國版，安裝空中巴士集團研發的「歐洲射控系統」（EFCS），搭配M31系列「導向式多管火箭彈」（GMLRS）時，射程可達80公里，同型火箭彈由美援「海馬斯」發射的射程約70公里。但由於德國是《集束彈藥公約》（CCM）締約國，因此EFCS並未整合發射M26、M26A1、M30等子母彈頭火箭彈的能力，避免德軍違約。

    美國援烏的M142「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS），是M270的輪式發射車版本，機動性優於以履帶為底盤的M270。M270可攜帶12枚火箭彈或2枚射程300公里的MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈，「海馬斯」則可攜帶6枚火箭或1枚ATACM飛彈，兩者發射箱都採模組化設計，彈藥可快速安裝。

    德國再向烏克蘭交付3門PzH2000自走砲，援烏總數已達10門。（路透）

    德國再向烏克蘭交付3門PzH2000自走砲，援烏總數已達10門。（路透）

    德國將轉移先進的IRIS-T SLM防空系統給烏克蘭，與之配套的還有先進的相控陣雷達。（圖/Diehl Defence）

    德國將轉移先進的IRIS-T SLM防空系統給烏克蘭，與之配套的還有先進的相控陣雷達。（圖/Diehl Defence）

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