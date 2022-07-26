南韓單日確診暴增近10萬 8月有望接種新疫苗

南韓單日確診逼近十萬人。（圖源／歐新社）

2022/07/26 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕韓國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）再次升溫，今（26日）確診病例暴增近十萬，相較一個月前高出超過10倍。而Omicron亞變種BA.4及BA.5的檢出率合計已超過半數，確認將成為主流病毒。對此，南韓政府當局表示正在積極引入新型改良疫苗，預計將於8月底宣布下一輪接種計畫。

根據南韓中央檢疫本部，26日通報新增確診個案達9萬9327例，創下近三個月內單日確診數高峰，截至目前確診總數已經來到1934萬6764人次。半個月以來，每週的平均確診數持續翻倍，重症患者也隨之增加，26日的重症者數達168例，與一周前的91人相比，增加了1.84倍。當日死亡人數則維持17人，與前一日持平，累計死亡人數共2萬4907人。

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據今日所公布資料顯示，7月第三週的韓國本土病例中，共有49.1%檢出感染BA.5，境外移入個案的BA.5檢出率則高達73.3%。若合併計算國內外確診病例，變種毒株佔比已超過5成，幾乎可以確認為主流優勢毒株。

對此，韓國疾病控制和預防中心（KCDC）表示，正在規劃改良疫苗的接種政策方向，並積極與製藥公司輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）磋商，將在全面審查改良疫苗的有效性和安全性後，於8月底宣布新一輪的接種計畫。

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