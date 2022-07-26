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    越南救援包機坑殺百姓 出入境管理局副局長被抓

    越南在COVID-19疫情期間一度鎖國近2年，公民想返國必須砸重金搭乘救援包機。調查指出，越南出入境管理局前副局長陳文預涉嫌受賄致使天價包機魚肉鄉民，陳文預目前已遭警方逮捕。示意圖。（資料照）

    越南在COVID-19疫情期間一度鎖國近2年，公民想返國必須砸重金搭乘救援包機。調查指出，越南出入境管理局前副局長陳文預涉嫌受賄致使天價包機魚肉鄉民，陳文預目前已遭警方逮捕。示意圖。（資料照）

    2022/07/26 17:38

    〔中央社〕越南在COVID-19疫情期間一度鎖國近2年，公民想返國必須砸重金搭乘救援包機。調查指出，越南出入境管理局前副局長陳文預涉嫌受賄致使天價包機魚肉鄉民，陳文預目前已遭警方逮捕。

    越南快訊（VnExpress）報導，越南公安部辦公室主任兼發言人蘇恩蘇（To An Xo）25日晚間表示，61歲的陳文預（Tran Van Du）與46歲的政府辦公室國際關係司專員阮梅英（Nguyen Mai Anh）、38歲的交通運輸部國際合作司專員吳光俊（Ngo Quang Tuan）、36歲的公安部出入境管理局前幹部武士強（Vu Sy Cuong）因涉嫌受賄遭逮捕。

    此外，公安部當天也以詐欺挪用資產罪逮捕34歲的衛生部預防醫學局幹部裴輝煌（Bui Huy Hoang），另以行賄罪逮捕52歲的越南旅行貿易旅遊股份公司副經理兼Luxury黃龍旅遊運輸公司經理阮進孟（Nguyen Tien Manh）。

    越南在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間一度鎖國防疫，導致數十萬公民滯留海外，這些人若想回越南只能搭乘所謂的「救援包機」，然而有被害人向越媒泣訴，這些包機以救援為名，實則在坑殺百姓，有人自美返越花了新台幣近30萬元。

    越南公安部表示，COVID-19疫情期間規劃了近2000班的「救援包機」，每一班扣掉相關費用後，利潤高達數十億越南盾（10億越南盾約為新台幣128萬元）。公安部自2022年1月28日起對案件進行調查，發現官商勾結甚深。

    「救援包機」的賄賂鏈盤根錯節，許多外交部、公安部官員先前因涉嫌受賄被逮，包括58歲的外交部副部長蘇英勇（To Anh Dung）、48歲的外交部領事局局長阮氏香蘭（Nguyen Thi Huong Lan）、42歲的領事局副局長杜黃松（Do Hoang Tung）、40歲的領事局辦公室主任黎俊英（Le Tuan Anh）以及35歲的領事局公民保護處副處長劉俊勇（Luu Tuan Dung）。

    同樣涉嫌受賄並遭逮捕的還有41歲的越南衛生部醫療裝備設備和建築（管理）司專員范中堅（Pham Trung Kien）、43歲的越南公安部出入境管理局前幹部武英俊（Vu Anh Tuan）。

    至於涉嫌行賄遭逮捕正接受調查的包括42歲的安平航空服務和旅遊貿易責任有限公司總經理阮妙梅（Nguyen Dieu Mo）、42歲的ATA越南投資諮詢責任有限公司經理阮氏祥微（Nguyen Thi Tuong Vi）與50歲的G越南19責任有限公司經理阮氏容幸（Nguyen Thi Dung Hanh）。

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