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    軍武新知》美先進增程反輻射飛彈實測成功 敵方關雷達也難逃攻擊

    F/A-18E試射AGM-88G先進反輻射飛彈增程型。（圖/美國海軍）

    F/A-18E試射AGM-88G先進反輻射飛彈增程型。（圖/美國海軍）

    2022/07/26 17:35

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防承包商諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman，簡稱「諾格」）日前宣佈，AGM-88G先進反輻射增程飛彈（AARGM-ER）已完成第3次實彈測試，其最大特點不僅在於「增程」，而是新型導彈針對敵方雷達攻擊，即使敵方即時以「關機」應對搜索、導引，仍無法逃過「AGM-88G」的攻擊。

    反輻射飛彈（Anti-Radiation Missile，ARM）是一種專門針對無線電訊號發射來源的飛彈，其尋標頭會搜索指定的一種或多種訊號來源，在確定訊號的方向後，飛彈會追蹤無線電訊號飛行以摧毀目標。

    諾格在官網發佈的聲明中說，美國海軍一架F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）在加州海岸附近的慕古角海域（Point Mugu Sea Range），順利發射了這款飛彈，這枚AGM-88G飛彈成功偵測到陸基威脅，並與該系統接戰。

    目前美軍對「AGM-88G」各項性能、諸元保持「守口如瓶」，僅說明是「AGM-88E系列飛彈衍生產品」。AGM-88E射程90至150公里，飛行速度達2280公里/小時；而新型號的「增程」說，象徵飛行速度更快、射程更遠。

    據了解，AGM-88G採用「多模式制導」系統，配備GPS輔助慣性導航系統以及一個微波雷達，即使目標停止發射輻射信號或是進行移動，飛彈也能自行追蹤捕捉目標。飛彈的導引和數據鏈系統還具有與戰機連網的能力，表示投彈載機可以在沒有獲得目標具體情況下先發射飛彈，然後依靠其他平台的數據來鎖定目標並導引飛彈進行攻擊，最後還可以「回饋數據」，以確認是否擊中目標。

    AGM-88G目前在美國海軍的F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機和EA-18G「咆哮者」電戰機上進行測試，而據傳最終將部署在所有型號的F-35戰機上。

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