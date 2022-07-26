「秋葉原道路魔」伏法掀日本廢死討論 法相、內閣官房副長官反對

日本秋葉原隨機殺人事件案發當天現場。（路透）

2022/07/26 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕在2008年6月8日犯下「日本秋葉原隨機殺人事件」的兇手加藤智大被判處死刑，於今日伏法；「廢死」敏感議題再掀討論，對此，日本法務大臣與日本內閣官房副長官在今日記者會上先後表態持反對立場。

根據《NHK》報導，加藤智大惡性重大，開車衝撞、持刀攻擊無辜群眾，隨機奪取7條人命，1、2審都判死刑。他的死刑執行命令在本月22日由法務大臣古川禎久簽署，今日於東京拘留所伏法，成為日本首相岸田文雄任內第2次執行死刑紀錄。

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古川禎久在今日日本時間11時（台灣時間10時）舉行臨時記者會。古川禎久表示，法庭經過謹慎審理，最後對加藤智大判處死刑，作為法務大臣的他是在極度謹慎檢討之後，才選擇下令行刑。針對「廢死」議題，古川禎久也持反對立場，表示廢死並不適當。

今日內閣會議後記者會上，日本內閣官房副長官磯崎仁彥認為，古川禎久遵從法院判決作出了適當判斷。針對「廢死」部分，磯崎仁彥強調應該審慎考慮國民意見，而日本多數國民都認為，罪大惡極的犯罪者必須被判處死刑；鑑於窮兇惡極的重大犯罪案件未來仍持續發生，對暴力重罪者處以死刑仍在所難免，「廢死對於日本並不適切」。

根據日本法務省統計，在加藤智大伏法之後，日本全國仍有106名死刑犯在拘留所等待行刑，其中有61人申請再審。

加藤智大在今日伏法。（法新社）

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