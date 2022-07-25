數十年來首次！緬甸軍政府處決4民運人士 前國會議員也難倖免

圖為已遭緬甸軍政府處決的民運人士覺敏友（Kyaw Min Yu，左）與漂扎亞導（Phyo Zeya Thaw）。（路透）

2022/07/25 22:47

〔編譯茅毅／綜合報導〕緬甸軍政府25日指稱，已處決4名「幫助執行恐怖行動」的民運人士，包括具嘻哈藝人身分的前緬甸國會議員漂扎亞導（Phyo Zeya Thaw）。鑑於這是緬甸自1988年以來首次處決人犯，故引發廣泛譴責。國際非政府組織「人權觀察」（HRW）亞洲部代理主任皮爾遜（Elaine Pearson）認為，軍政府此舉旨在使反抗軍方2021年2月發動政變的抗議運動產生寒蟬效應。歐盟成員國、美國與其他國家的政府應該向軍政府表明，它將為這些罪行負責。

國有的「緬甸環球新光報」（GNLM）報導，除了在前述政變後遭罷黜的緬甸民選政府實質領袖翁山蘇姬之41歲政治盟友漂扎亞導、崛起於緬甸1988年「8888民主運動」的53歲民運人士覺敏友（Kyaw Min Yu），以及拉妙昂（Hla Myo Aung）和昂圖拉祖（Aung Thura Zaw），均遭處決。日本「共同社」報導，這是緬甸自1976年以來首次處死政治犯。翁山蘇姬深感震驚，發表聲明譴責軍政府犯下此一可恥罪行

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這4人被控協助民兵反抗軍隊，1月在1場閉門審判中遭判處死刑；緬甸軍方去年利用政變奪權，並對反對人士發動血腥鎮壓。漂扎亞導曾是翁山蘇姬領導的「全國民主聯盟」（NLD）國會議員，他和別名Ko吉米（Ko Jimmy）的覺敏友6月時上訴失敗、死刑定讞。

路透報導，緬甸過去執行死刑，一向採絞刑。緬甸國有媒體與軍事執政團發言人紹敏通（Zaw Min Tun），皆對處決的時日三緘其口。路透及英國廣播公司（BBC）引述漂扎亞導的母親及妻子報導，她們未被告知其死訊。紹敏通6月曾辯稱，至少50名無辜的平民、還不包括維安部隊，因他們而死，外界怎能夠說判處極刑「不具正當性」？而且全球許多國家仍在使用死刑。

緬甸軍政府此舉激起國內外一片譴責。由反軍政府的團體組成之緬甸「民族團結政府」（NUG），自許為被軍政府查禁的「影子政府」，其譴責軍政府處死這4人，並呼籲國際社會對此採取行動、懲罰此一暴行。聯合國緬甸人權情況特別調查員安德魯斯（Tom Andrews）亦痛批，他對軍政府處死這些緬甸真正的愛國者和人權暨民主鬥士之消息，感到既憤慨又很震驚。甚至東南亞國協（ASEAN）2022年輪值主席柬埔寨總理洪森6月也曾致函軍政府領袖敏昂萊，呼籲他勿執刑死刑，並轉達緬甸鄰國對此極度關切。

美國駐緬甸大使館對此聲明，譴責軍政府對民主派領袖和民選官員因其行使基本自由而遭處決。在經貿投資上對緬甸極具重要性的日本，其外務大臣林芳正和內閣副官房長官磯崎仁彥都深表憂慮，認為此舉將使緬甸招致國際間進一步孤立。

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