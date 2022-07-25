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    中國地方大學為求績效 送教職員出國拿速成博士

    中國「速成博士」的養成，儼然已成為產業鏈。示意圖。（路透檔案照）

    中國「速成博士」的養成，儼然已成為產業鏈。示意圖。（路透檔案照）

    2022/07/25 21:17

    〔中央社〕中國地方大學將教職員送往海外大學攻讀「速成博士」再返校，以提高學歷比重的現象層出不窮。繼湖南省邵陽學院後，河北省邢台學院也爆出13名教職員集體取得韓國博士學位再返校的事件。

    中國業界人士認為，無論是邵陽學院公開選拔自家教師前往菲律賓讀博士再回校任教，還是邢台學院以「向社會公開選聘」為名送本校教師出國，這種模式已經成為公開的秘密。而這種「速成博士」的養成，儼然已成為產業鏈。

    新黃河報導，有網友爆料指出，邢台學院2021年曾向社會公開選聘一批新進教師。今年2月校方公布入選名單，共13人，都是女性，且都擁有韓國「又石大學」博士學位。

    然而，經過比對論文作者與校方相關資訊發現，這13人與邢台學院的教師都同名同姓。雖然目前無法確認這13人就是邢台學院教師，但如果屬實，將不符校方設定「向社會公開選聘」的宗旨。

    其中，有人在韓國攻讀博士學位期間，修習的卻是「中國學」和「教育學」等專業。而當中另一名戴姓女教師在2020發表的論文，所屬單位分別列出了「邢台學院」及「又石大學」。而邢台學院2018年的活動中，也提到她的身分是邢台學院美術與設計學院教師。

    針對質疑，新黃河記者曾多次致電邢台學院各科室，但工作人員均表示不了解相關情況。而邢台市教育局工作人員面對查詢時則回答，此事需要確認由哪一科室負責才能回覆，但至今仍未獲得回覆。

    報導指出，邵陽學院、邢台學院等地方大學之所以大量將教職員送往海外取得博士學位，是因為專任教師中擁有博士學位的比重，是決定學校升格為「大學」等評鑑的硬性指標。有專家分析，對這類學校而言，鼓勵在職教師攻讀「速成博士」，比招聘其他博士更可行。然而，這種模式存在著「注水」（灌水）之嫌。

    同時，在不少有這類需求的中國大學院校及機構周圍，充斥著大量的「申博」（申請博士班入學）留學仲介廣告，而這類廣告往往主打「學制短」、「門檻低」、「通過率高」，以「速成」為名招生。

    而這些招收中國「速成博士」的海外學校，教學方式更遭質疑。據報導，邢台學院這13名教師就讀的韓國「又石大學」博士班，學制為2.5年，每次只在寒暑假上2個月的課，且採用「中韓雙語授課」，更沒有入學考試及韓語語言程度要求，被戲稱為「韓國速成博士班」。

    報導指出，像「又石大學」這樣的研究生招生簡章，在中國許多網站上都以廣告形式存在著，使海外「速成博士」在中國儼然已成為一條產業鏈，有仲介業者專門從事招生引介，而收費通常是官方學費的好幾倍。

    在此情況下，這類「博士生」在畢業論文答辯時，校方會「提前找好教授」，對論文的要求也不會太嚴格。

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