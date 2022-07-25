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    裴洛西若訪台 中國外交部：不回答軍事回應但「嚴陣以待」

    中國外交部發言人趙立堅。（路透檔案照）

    中國外交部發言人趙立堅。（路透檔案照）

    2022/07/25 17:42

    〔中央社〕美國眾議院議長裴洛西是否會在中國威嚇下訪問台灣受到矚目。對此，中國外交部發言人趙立堅今天不願表明中方會不會採取軍事回應，但表示「正嚴陣以待」。

    環球時報報導，中國外交部今天的例行記者會上，有記者提問稱，英國金融時報（Financial Times）23日報導，消息人士稱中方指出，若裴洛西（Nancy Pelosi）真的訪問台灣，中方將不排除採取軍事回應的可能性，中方是否能核實採取軍事回應的可能性，以及會是什麼樣的軍事回應？

    趙立堅對此表示，中方近期已經多次向美方表明，堅決反對裴洛西訪台的嚴重關切和嚴正立場。「我們正嚴陣以待。如果美方一意孤行，中方必將採取堅定有力措施捍衛國家主權和領土完整，由此造成的一切嚴重後果，應由美方負責。」

    金融時報19日報導裴洛西可能8月訪台，這將是她亞洲訪問行程的一環，也將會是25年來首位訪台的美國眾議院議長。在台灣方面，外交部表示未接獲相關訊息。拜登20日則指出，軍方認為裴洛西訪台「現在不是個好主意」。

    金融時報23日發自關島和台北的報導，引述6名知情人士說，中方最近一次的警告措辭較以往強烈許多；其他人士指出，中方甚至私下暗示可能採取軍事行動回應。

    根據報導，共軍可能試圖阻擋裴洛西的專機降落台灣，或採取其他行動妨礙她出訪，例如動用戰機攔截美方軍機。

    多位眾議員近日接連鼓勵裴洛西勇敢訪台，部分議員進一步呼籲她支持終結美國過時「一中政策」的決議案；前美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）24日則在推特上標記裴洛西的帳號，表示願意陪她一起去台灣。

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