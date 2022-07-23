日經：中俄協助非洲發展核能 擴大外交影響力

中、俄看上非洲能源需求增加，正協助多國發展核能，以圖擴大對非洲的外交影響力。圖為南非的火力發電廠。（路透檔案照）

2022/07/23 00:11

〔編譯管淑平／綜合報導〕因用電需求升高而轉向核能的非洲國家，正向俄羅斯和中國尋求合作，近年中、俄兩國分別與數個非洲國家簽下核電廠合作協議，而核能合作給予中、俄在這個正快速成長地區寶貴的外交籌碼，擴大其影響力。

埃及首座核電廠20日動工興建，這座位於達巴（El-Dabaa）的電廠由俄羅斯國營「國家原子能集團」（Rosatom）負責興建，執行長李卡契夫（Alexey Likhachev）在20日動工典禮上說，這是「自亞斯文大壩以來，俄國與埃及最大規模的合作計畫」。

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達巴核電廠規劃4座據信對俄羅斯來說是頂級的壓水反應爐，總發電量4800百萬瓦，預計2030年前運轉。據報導，莫斯科為此提供埃及250億美元貸款，是該核電廠興建計畫所需費用的85%。

《日經亞洲（Nikkei Asia）》22日報導指出，對於正亟欲取得充足電力來源的國家來說，中、俄正成為有吸引力的可能合作夥伴。聯合國預測，非洲人口到2050年將增加約70%，達到25億人，預期其能源需求也將隨之成長。國際原子能總署（IAEA）上月報告預測，到2030年為止的這個10年，非洲能源需求量將提高75%，但是現仍有6億人無電可用。

目前非洲僅有一座商用核電站：南非開普敦附近的克柏格（Koeberg）核電廠，不過，其他數個國家正規劃興建核電廠。非洲人口最多的國家奈及利亞，3月開放競標該國一座發電量4000百萬瓦的核電廠；迦納預計年底前為其核電廠選址。

俄羅斯被視為這兩項計畫的可能候選人，根據Rosatom資料，該公司已於2012年與兩國簽約合作，此外，也與衣索匹亞、尚比亞達成合作協議，2017年另與摩洛哥簽下諒解備忘錄。Rosatom也正協助非洲訓練核子工程師，並承諾在尚比亞、盧安達成立技術教育中心。

向來將非洲視為重要原油來源的中國，其國營核電公司也看上這塊大陸的能源需求。2015年中國廣核集團同意與肯亞合作一座核電廠，次年中國核工業集團也與蘇丹簽下合作框架協議，不過這些協議會帶來什麼具體行動，還不清楚。

對俄羅斯和中國來說，核能合作是爭取擁有豐富資源的非洲國家的有力工具，為其提供寶貴的外交籌碼。3月聯合國表決譴責俄羅斯侵略烏克蘭案，非洲約50個國家中，僅約一半投贊成票。

不過，處理核廢料依舊是挑戰，而監管將是關鍵，伊斯蘭極端主義者和其他武裝團體在非洲許多國家活躍，若讓核電廠廢料落入這些人的手中，可能導致製造出具有輻射的「髒彈」。此外，也有造成非洲國家發展核武的可能性，南非和利比亞過去就曾經試圖發展核武。

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