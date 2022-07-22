以色列記者偷闖聖城麥加 沙國警方逮捕協助引渡的沙烏地公民

Channel 13電視台的以色列記者塔馬立在沙國友人的掩護之下潛入麥加，引起沙國網友眾怒。（翻攝自Channel 13推特頁面）

2022/07/22 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭教的兩大聖城麥加與麥地那有著神聖不可侵犯的地位，沙烏地阿拉伯當局明定任何非穆斯林皆禁止進入。然而，日前卻有一名以色列的記者在當地人的協助之下成功進入麥加，並將他在麥加遊歷的畫面公開放映於以色列的Channel 13電視頻道，立刻引起沙國人公憤與不滿。22日，沙國警方宣布找到了那名協助該記者的沙國人，並且依法將他逮捕歸案。

綜合外媒報導，前陣子是伊斯蘭教的朝聖月（都爾黑哲月，Dhu Al-Hijjah），全球超過85萬名穆斯林遠赴沙國的麥加天房與麥地那參與大朝，完成伊斯蘭教的朝覲義務。而隨著朝聖月過去，Channel 13電視頻道於18日在推特上貼出，一名叫作塔馬立（Gil Tamary）的以色列記者潛入聖城麥加的影片，影片中塔馬立與同行的沙國友人在車上開心與麥加的街景合影，完全不顧沙國禁止非穆斯林進入兩聖城的規定。

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מכה היא העיר הכי קדושה לאיסלאם ומוקפת בכניסתה במצלמות משוכללות כדי למנוע כניסה למי שאינו מוסלמי. גיל תמרי היה לכתב הישראלי הראשון שהצליח להיכנס ולצאת למסע בעיר. ומה קרה כשחשדו בו? הכתבה המלאה - הערב במהדורה המרכזית@tamarygil pic.twitter.com/BzYKXP06P0 — חדשות 13 （@newsisrael13） July 18, 2022

這個影片一出立刻造成沙國網友群情激憤，譴責這名以色列人不應該擅自闖入伊斯蘭教最神聖的城市，甚至還有人肉搜這名記者的身份，發現他過去曾經以媒體採訪的名義進入過麥加，為Channel 13做過一次聖城的新聞專題報導。

但是這次的情況不一樣，塔馬立完全是在沙國當局的掌控之外擅闖麥加。而另一方面讓沙國網友不爽的是，這名記者不僅登上阿拉法特山，還造訪麥加禁寺拍攝與天房相關的影像，重點是他沒受到任何懲罰就回到以色列了，讓沙國網友不僅對這名以色列記者感到不爽，也嘲諷沙國當局說：「這很正常阿，反正在以沙關係正常化後，也不會有人說這件事是錯的。」

以色列雖然跟沙烏地阿拉伯同為在中東地區的盟友，也在其他阿拉伯國家與以色列正常化的進程上扮演某種程度的重要角色，但是以沙雙方並非關係正常化的官方盟友，目前甚至也尚未開啟以沙兩國直飛的航班，因此沙國網友氣的不僅僅是這名記者非穆斯林的身份，更是因為他是一名以色列的記者，根本不應該進入沙國。

除了沙國網友的憤怒以外，也有以色列的網友看到影片後，覺得這名記者的行為相當不妥，認為這個舉動不尊重當地的穆斯林傳統。

隨著沙國網友的怒火在社群媒體上延燒，塔馬立第一時間向廣大的穆斯林社群致歉，表示他知道它所做的事情在沙烏地阿拉伯是違法的，但也說他只是想要把這個對穆斯林兄弟姊妹來說如此重要的地方，好好展示給大家看而已，暗指他潛入麥加的行為並非出自惡意。他也表示，帶他去麥加的沙國當地人並不知道他的記者身分。

儘管如此，沙國當局還是於22日表示逮捕了引渡塔馬立進入麥加的沙國人，稱塔馬立其實是一名美國人，對於擅自帶非穆斯林進入聖城的行為，麥加警方表示已經將犯罪行為提交司法公訴機關，將會對這名沙烏地阿拉伯公民採取必要的法律措施。

一般來說，任何外國人要進入沙烏地阿拉伯兩聖城必須要證明自己的穆斯林身份，有些海外的麥加朝覲團會協助辦理身份通關的事宜，城內的許多檢查哨也會查驗遊客的旅行證件是否合格。非穆斯林禁止進入兩聖城，違者通常會遭到沙國當局遣返出境。

每年朝聖月都會有大量穆斯林來到麥加朝聖。（路透）

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