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    日本暴增逾18萬例刷新紀錄 專家示警：第7波將大幅超越前波疫情

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再襲日本。示意圖。（歐新社）

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再襲日本。示意圖。（歐新社）

    2022/07/22 12:30

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再襲日本，21日單日新增18萬6246例，刷新疫情以來最高紀錄。日本厚生勞動省專家舉行會議，預測未來新增確診病例將大幅超越第6波疫情高峰。

    綜合《NHK》報導，21日厚勞省專家舉行會議，認為如今日本面對的第7波疫情將大幅超越今年1月開始的第6波疫情高峰。

    受到疫情擴大影響，日本全國範圍內就醫人數激增，多數地區病床使用率已經超越30%，部分地區病床使用率逾50%；若以人口平均計算，感染數最高的沖繩縣病床使用率則已經超越70%，醫療人員的感染人數也增加，醫療系統負擔增大。

    然而此際，為維持社會經濟活動，日本首相岸田文雄今日與厚生勞動大臣後藤茂之等閣僚協議，預計將對密切接觸者於自宅觀察時間進行調整，可能將從現行原則上7天縮短成5天，若第2或3天篩檢陰性，則第3天就可以解除觀察狀態。

    對此，後藤茂之補充，決定調整與否，將視國內感染狀況與專家意見而定。

    截至最新統計，日本累計病例數達1081萬6840例，累計死亡病例數達3萬1763例。

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