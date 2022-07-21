美國軍援烏克蘭態度大轉變 考慮提供西方戰鬥機

2016年英國法恩堡國際航空展上「颱風」（Eurofighter Typhoon）戰鬥機展示性能。（彭博檔案照）

2022/07/21 18:08

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏俄戰爭以來，美國政府多輪軍援烏克蘭，至今尚未接受基輔多次請求，援助戰鬥機協助對抗俄國。不過，美國高層官員20日承認，美國和盟邦正在考慮，是否提供烏國美國或歐洲的戰鬥機和所需訓練。此舉將顯著擴大西方在這場戰爭的參與程度。

《華盛頓郵報》20日報導，美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）指出，他不揣測可能會提供烏國的機型，但是確實正在討論如何強化烏克蘭的空軍機隊，包括提供新戰機。

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布朗說，有幾個可能選項，包括美製戰機、或者歐洲製造的，如瑞典製「獅鷲」戰鬥機（Gripen）、法國製的「飆風」（Rafale）或者歐洲數家航太公司合作的「颱風」戰鬥機（Eurofighter Typhoon）；他說，他無法說具體的是什麼，「我大概能告訴你，會是非俄系的」。

這項討論代表與戰爭早期的援烏態度截然不同，當時拜登政府排除一項以波蘭援助烏國米格戰鬥機，交換美國提供波蘭美製F-16的協議，五角大廈3月間曾說，這樣的提案「不可行」，可能加劇緊張。

至於訓練烏克蘭飛行員操作西方提供的新戰鬥機，國會已經有行動，上週聯邦眾議院表決通過眾院版2023會計年度國防授權法案，當中包含撥款1億美元用於在美國訓練烏國飛行員操作美製軍機。不過，五角大廈迄今拒絕表態支持這項計畫。

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