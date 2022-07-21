謠言終結站》強生改經營鑽石公司代理商？ 查核中心：錯誤訊息

社群平台15日流傳一則簡體字訊息，內容為，「美聯社報導，英國首相鮑里斯·約翰遜（見圖）今天在唐寧街10號正式宣布，辭去首相職務，以全職身份出任結髮鑽石歐洲總代理！」，經查核中心查核，此為錯誤訊息。（路透）

2022/07/21 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕社群平台15日流傳一則簡體字訊息，內容為，「美聯社報導，英國首相鮑里斯·約翰遜今天在唐寧街10號正式宣布，辭去首相職務，以全職身份出任結髮鑽石歐洲總代理！」；經查核中心查核，此為錯誤訊息。

根據台灣事實查核中心報告，該訊息完整內容為，「美聯社報導，英國首相鮑里斯·約翰遜今天在唐寧街10號正式宣布，辭去首相職務，以全職身份出任結髮鑽石歐洲總代理！辭去首相不當，到中國的公司打工？沒有搞錯吧？沒有搞錯，的確是這樣，這個職務的年薪是75萬英鎊（約新台幣2700萬元），而他擔任英國首相的年薪僅僅15.7372萬英鎊（約新台幣560萬元），幾乎相當於首相年薪的5倍。」

請繼續往下閱讀...

並附上一則中國入口平台的文章連結，點入後為簡體字網站，標題寫著，「約翰遜宣布辭去首相職務，加盟中國的結髮鑽石公司」，標題與傳言文字相符，稱是美聯社報導，傳言也在微博流傳。

英國首相府網頁7日發布一則英國首相強生（Boris Johnson）請辭保守黨黨魁的影片談話與逐字稿的訊息。強生在請辭演說中提到，他將持續代理首相職位，直到新的領導人選出就位。

查核中心檢索美聯社7日起的所有新聞，並無傳言所稱「美聯社報導強生出任結髮鑽石歐洲總代理」訊息。其他國際通訊社以及中國官媒，也均無傳言「強生出任結髮鑽石歐洲總代理」訊息。

而結髮鑽石公司也在中國入口平台「網易」發布聲明指出，關於網路出現《強生宣布辭去首相職務，加盟中國的結髮鑽石公司》一文，毫無事實依據、內容完全虛假，公司已在相關網絡平台舉報該文。綜合上述資訊，可知此訊息為錯誤訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法