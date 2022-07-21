英相強森國會告別演說：再見了，寶貝

英國首相強森今天在國會進行告別演說。（歐新社）

2022/07/21 00:38

〔中央社〕英國首相強森今天在國會進行告別演說，在近日變節而將他拉下馬的自家保守黨議員給以的最後喝采中，他用西班牙文說：「再見了，寶貝！」（Hasta la vista, baby!）

法新社報導，英國國會下議院明天開始夏季休會，新首相人選將於9月5日重新開議時宣布。

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在野工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）拿剩下的3位保守黨候選人前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）、外交大臣特拉斯（Liz Truss）、國際貿易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt）脣槍舌劍彼此激烈攻擊的內容酸保守黨。

據報導，強森（Boris Johnson）的人馬正在搞「除了蘇納克誰都可以」的小動作，指控蘇納克在包括「派對門」等諸多醜聞後策動內閣造反，於本月稍早將強森拉下馬。

強森提到保守黨黨魁之爭時說：「我沒有特別密切地關注此事。」

不過他對蘇納克於疫情期間的經濟治理讚美有加，並且強調3位候選人中的任何一位「都像家用洗潔劑般，可以輕鬆清掃」工黨。

在武漢肺炎（肺型冠狀病毒病，COVID-19）議題上，強森向來將施凱爾刻畫為「馬後炮隊長」（Captain Hindsight），挖苦他是「一根大而無當的人肉繫纜柱」（a great pointless human bollard）。

保守黨黨魁之爭今天稍後已選出蘇納克和特拉斯為最後兩位候選人，再於8月間由黨員投票產生最後出線人選。

強森給候選人建言，敦促他們「親近美國、力挺烏克蘭、支持各地的自由民主」。

他提到，「減稅，在辦得到的地方鬆綁法規，讓這裡成為最適合生活和投資的地方…專注前路，但也永遠要記得看後視鏡」、「還要切記，重要的不是推特，是人民把我們送到這裡來的」。

58歲的強森說，擔任首相是他畢生「最大榮幸」，「我幫忙保守黨取得40年來最高過半席次，讓英國政壇大洗牌」。

「我們已經改造我們的民主、恢復國家獨立…我已經幫助國家渡過大流行、幫助將另一個國家從野蠻暴行拯救出來。」

他說：「大體上任務都已完成。」

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