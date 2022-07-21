好消息！日本東大研究現行抗病毒藥 3種藥物對「BA.5」有強效

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續影響全球。示意圖。（路透）

2022/07/21 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變異病毒株亞型「BA.5」引起國際高度關注；日本東京大學針對此亞行進行培養細胞研究，研究結果出爐，現行使用之抗病毒藥對此亞型具有強效。

根據《NHK》報導，東京大學醫科研究所特任教授河岡義裕率領研究團隊針對「BA.5」進行抗病毒藥效研究，研究結果如今在國際醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》發表。

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研究團隊使用「BA.5」感染培養細胞，並對其投入各式治療藥物，以此了解藥物對病毒增殖速度、抑制病毒增殖等效果；研究結果指出，目前受到日本允許使用的瑞德西韋、莫納皮拉韋（又稱Lagevrio），以及奈瑪特韋等3種抗病毒藥物成分都對抑制「BA.5」的增殖具有強效。

但在另一方面，使用抗體的治療藥物在此實驗中，有部分藥物對「BA.5」的藥效明顯不如對原始病毒株的藥效。

《新英格蘭醫學雜誌》為「國際四大醫學期刊」之一，另外三份期刊為《刺胳針》、《美國醫學會雜誌》、《英國醫學雜誌》。

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