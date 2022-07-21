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    香港書展「敏感書籍全消失」 國安法下成一言堂

    亞洲最大型書展「香港書展」20日揭幕，政治異議和社運書籍絕跡，取而代之的是中國國家主席習近平的論述等官方宣傳品。（美聯社）

    亞洲最大型書展「香港書展」20日揭幕，政治異議和社運書籍絕跡，取而代之的是中國國家主席習近平的論述等官方宣傳品。（美聯社）

    2022/07/21 00:29

    〔國際新聞中心／綜合報導〕亞洲最大型書展「香港書展」20日在灣仔會議展覽中心揭幕，一連舉行7天。在港版國安法的「緊箍咒」下，至少3家出版商被拒絕參展，政治異議和社運書籍絕跡，取而代之的是中國國家主席習近平的論述、中國共產黨百年大事紀等官方宣傳品。出版商認為，隨著新政府上台，香港的出版自由恐將雪上加霜。

    綜合《美國之音（VOA）中文網》和香港媒體報導，本屆香港書展是港版國安法實施後的第二屆，去年書展只有少數書商販售敏感書籍，例如探討中國和香港政治和社運議題等。1年後的現在，參展出版商更噤若寒蟬，包括六四天安門事件和「反送中」運動相關書籍幾乎絕跡。

    香港書展的承辦單位是香港貿易發展局。貿發局在開幕前聲稱，不會預先審查書籍，也無權決定書籍是否違法，強調參展商只要守法即可參展。然而，本屆書展至少有3家獨立出版商被拒絕參展，包括有種文化、山道文化和蜂鳥等，這些出版商去年參展時有書籍被投訴違反國安法，但調查後並未立案。

    山道文化負責人楊子俊曾在2019年參與「反送中」抗爭，他向VOA說，本屆書展已經是「一言堂」。楊子俊也駁斥貿發局聲稱不會預先審查書籍的說法，他指出，貿發局或許沒有在現場審查書籍，卻審查參展書商，「去年我們以為只要守法和遵守規矩和遵循執法人員的指示（就沒問題）。結果是，今年我們失去了參展資格。」

    楊子俊說，在國安法實施初期，印刷商普遍持觀望態度，不敢承印政治類書籍，後來武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情導致經濟下滑，部分廠商願意在修改內容和封面後承印，但隨著李家超出任香港特首，印刷廠再度擔心新政府會更嚴厲箝制出版界。

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