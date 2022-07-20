為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》制衡中俄 美研發先進衛星追蹤高超音速武器

    美斥資13億美元研發追蹤高超音速武器的衛星系統。示意圖（取自美國空軍官網）

    美斥資13億美元研發追蹤高超音速武器的衛星系統。示意圖（取自美國空軍官網）

    2022/07/20 15:57

    〔編譯陳成良／綜合報導〕高超音速武器是美中俄激烈競爭的領域之一，鑑於中俄兩國研發高超音速飛彈取得進展，美方正在加大震懾力度。《美聯社》報導，五角大廈18日宣布撥款13億美元（約新台幣388億元）用於研發追蹤高超音速武器的先進衛星，預計2025年前將這些偵測和追蹤系統送入軌道。

    報導稱，美國國防部太空發展局長圖尼爾（Derek Tournear）說，2筆訂單將提供28顆衛星，用於擴大並強化美國反制中俄高超音速飛彈威脅的能力，其中一組衛星將部署在距地面1000公里的低軌道上，另一組在距地面1至2萬公里的中軌道上。

    圖尼爾還透露，首批28顆衛星發射之後，可能還會有第2批約54顆衛星。

    他強調，高超音速飛彈的機動性極高，而這些新的衛星將特別針對這種威脅進行追蹤，使美軍能夠偵測和追蹤這些具有高超音速機動性的載具，並預測其彈著點。

    圖尼爾補充說，美國歷史上還沒有運行過用於發現和追蹤這類高超音速武器的衛星。新的衛星將能讓美國偵察到高超音速飛彈的發射，追蹤其路徑變化，計算其飛行軌跡，並將這些數據提供給能夠發射攔截器的部隊。

    獲得訂單的是佛羅里達州的美國技術公司L3Harris Technologies、和加州的諾斯洛普格魯曼戰略太空系統公司（Northrop Grumman Strategic Space Systems），兩家公司將分別生產14顆衛星。此外，加上發射和地面控制和支持方面的費用，這個計畫的總經費合計約25億美元（約新台幣746億元）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》美雷神公司成功試射高超音速武器 與洛馬競爭武器合約
    2022/07/19 07:02

    軍情動態》美雷神公司成功試射高超音速武器 與洛馬競爭武器合約
    軍情動態》不讓中俄專美於前 美軍高超音速飛彈測試成功
    2022/07/14 10:28

    軍情動態》不讓中俄專美於前 美軍高超音速飛彈測試成功
    軍情動態》美飛彈防禦局與雷神公司合作 開發反高超音速飛彈系統
    2022/06/26 10:06

    軍情動態》美飛彈防禦局與雷神公司合作 開發反高超音速飛彈系統
    AUKUS攜手共進 美英澳將共同研發高超音速武器
    2022/04/06 07:33

    AUKUS攜手共進 美英澳將共同研發高超音速武器
    不滿沒升遷？中國火箭專家投誠美國
    2022/01/29 05:30

    不滿沒升遷？中國火箭專家投誠美國

    股利債息雙收益策略
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播