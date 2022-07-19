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    北京：美不得安排眾議長裴洛西訪台 後果自負

    美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）先前因確診延後訪台，英國《金融時報》（Financial Times）今報導，裴洛西計畫8月訪台。（法新社）

    美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）先前因確診延後訪台，英國《金融時報》（Financial Times）今報導，裴洛西計畫8月訪台。（法新社）

    2022/07/19 17:00

    〔中央社〕英國金融時報今天引述知情人士說，美國聯邦眾議院議長裴洛西規劃8月造訪台灣，中國外交部發言人趙立堅今天回應，中方要求美方「不得安排裴洛西眾議長訪台」。

    綜合央視網與環球網報導，趙立堅今天在外交部例行記者會上回應相關提問時說，中方要求美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，不得安排裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，停止美台官方往來，停止製造台海局勢緊張因素。

    他說，如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。由此造成的一切後果，必須完全由美方負責。

    趙立堅說，美國國會是美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國奉行的「一個中國」政策。如果裴洛西訪台，將嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。中方對此堅決反對。

    金融時報（Financial Times）引述6名消息人士說，82歲的裴洛西將於8月率團訪台。裴洛西原定4月來到台灣，但因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而取消。若此事成真，這將是25年來首度有美國眾院議長訪台。

    4月初傳聞裴洛西將訪台時，中國國務委員兼外長王毅曾批評美國在台灣議題上「公然踩踏『一個中國紅線』」，揚言若一意孤行，中國將作出堅決反應，一切後果由美國承擔。

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