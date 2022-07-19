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    恐怖畫面曝光！西班牙野火狂燒 火車車窗直擊烈焰濃煙

    火車乘客從車窗向外看，能夠看見附近燃起的野火。（美聯社）

    火車乘客從車窗向外看，能夠看見附近燃起的野火。（美聯社）

    2022/07/19 14:00

    〔即時新聞／綜合報導〕近期北半球遭熱浪侵襲，多個國家野火焚燒不斷，包括西班牙、葡萄牙與法國均有大量國民被迫遷離家園，18日在推特上，更流傳一段西班牙列車軌道附近燃起野火的驚險畫面，所幸沒有釀成憾事。

    《美聯社》報導，西班牙國家鐵路公司在18日上午傳出中部有路段停駛的狀況，一名叫做Francisco Seoane的乘客拍下從列車車窗看到的景象，只見列車兩側鐵軌外的植物起火燃燒，他對媒體說燃燒的速度非常快，且由於濃煙瀰漫，天色也隨之變暗，連車廂內都能聞到煙味。

    當下列車停駛，且因車內沒有廣播，乘客只能驚恐地向外張望，不過西班牙鐵路局事後強調，乘客並未面臨生命安全問題。

    報導指出，西班牙上週發生多達30幾起森林大火，迫使數千人離開家園，影響範圍達到2.2萬公頃。

    列車兩側都出現野火。（路透）

    列車兩側都出現野火。（路透）

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