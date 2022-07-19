瑞士重申中立國立場 拒絕接收受傷烏克蘭軍民

瑞士重申中立國立場，表示拒絕接收受傷的烏克蘭軍民。（路透）

2022/07/19 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰火煙硝持續瀰漫，雙方自開戰起即有大量的軍民投入戰場，死傷狀況慘烈，許多歐洲國家亦協助烏克蘭軍民救治；然而，瑞士政府卻於近日表態，將拒絕接收任何因為烏俄戰爭而受傷的烏克蘭人，不論士兵還是平民。

綜合外媒報導，北大西洋公約組織日前向瑞士提出接收戰傷人員的請求，據《瑞士每日新聞報（Tages-Anzeiger）》指出，瑞士聯邦政府外交部已經拒絕了北約的提案，認為輕易接收任何因戰而傷的烏克蘭人將會與瑞士的中立地位牴觸。

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瑞士外交部發出聲明表示：「比起這些傷患在瑞士接受治療，瑞士可以提供更好、而且更有效率的支援以及人道救助行動。此外，在中立法的框架之下，如果瑞士接收這些病人，我們很難判斷他們究竟是軍事人員還是一般平民。」

根據日內瓦公約（Geneva Convention）與1907年海牙公約（Hague Conventions）明定，任何救治傷患的中立國都要確保這些人不會再重回戰場，否則就是違反了中立國應保持軍事中立的大前提。如今烏俄戰爭陷入僵局，停戰看似遙遙無期，這些康復的軍民們有很大的可能會再重回戰場，這即是瑞士作為中立國不願見的情況，也是他們不管兵民皆拒絕接收的原因。

但事實上，接收戰傷人員的議題在瑞士國內也有不同聲音，儘管聯邦政府發出官方聲明表示拒絕收容受傷的烏克蘭人，部分瑞士的州省仍表態願意救治那些戰傷的烏克蘭人，這在地方與中央所掀起的兩難窘境在於：中立的意義到底是什麼？

日前歐美各國加強對於俄國的經濟制裁，稱中立國的瑞士也加入其中，表示將禁止與俄國進行特定產品的進出口貿易，也對多家俄國銀行實施經濟制裁，顯然在烏俄戰事的立場上，其實還是與歐盟不謀而合。

而上個月瑞士獲選為聯合國安理會的非常任理事國成員，儘管當局表示這是為了促成「和平」所做的努力，亦在當時引起國內政治人物的砲轟，讓各界質疑瑞士的「中立」地位究竟標準為何。

如今烏俄戰事牽涉的已不只是交戰兩國，幾乎全世界都面臨著美俄選邊站的壓力，尤其瑞士又身處於歐洲這個距離戰火暴風圈最近的區域，如何在維繫歐洲團結的期待之下，又同時堅守住自身中立國的立場、維持瑞士根深蒂固的國家核心價值，將會是未來各界的關注焦點之一。

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