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    婚禮被爆頭！賓客違法鳴槍慶成婚 倒霉24歲新娘大腦被當場射穿

    伊朗一名24歲女子與男友甜蜜成婚，婚禮上有一名男子違法鳴槍慶賀，子彈擊穿新娘頭部奪命。（翻攝推特）

    伊朗一名24歲女子與男友甜蜜成婚，婚禮上有一名男子違法鳴槍慶賀，子彈擊穿新娘頭部奪命。（翻攝推特）

    2022/07/19 13:24

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗一名24歲女子與男友甜蜜成婚，婚禮上有一名男子違法鳴槍慶賀，子彈擊穿新娘頭部奪命，另有2名賓客受傷；這名槍手據傳為新郎的表親，犯後試圖逃逸，目前已經被警方逮捕。

    綜合外媒報導，伊朗24歲女子拉蓋伊（Mahvash Leghaei）在大學就讀心理學專業，畢業後從事社會工作，協助人們戒毒，人美心善的她日前與真命天子走入禮堂。兩人的婚禮宴請許多賓客，非常熱鬧，席間一名36歲男子鳴槍慶祝，使這場婚禮瞬間變調。

    鳴槍慶祝婚禮為伊朗與中東部分地區的遊牧民族習俗，這項陋習已被伊朗法律明定為違法行為，但槍手不顧在場賓客危險，掏出獵槍後對空鳴槍。第一槍沒有造成任何事故，槍手又接著開了第二槍，子彈當場擊穿拉蓋伊的大腦，並波及另外2名無辜賓客。

    拉蓋伊陷入昏迷，被送往醫院搶救，但最終回天乏術，另外2名賓客僅受輕傷。據警方調查，槍手現場持槍逃逸，不過很快就被警方抓了回來，據悉此人為新郎的表親。

    警方發言人喬卡爾（Mehdi Jokar）指出，初步分析槍手肇事原因為對槍枝掌控不佳，以及現場人潮擁擠，並強調警方將對這類犯罪行為嚴懲不怠。

    拉蓋伊生前曾簽署器官捐贈意願書，家屬已替她完成心願，造福3名受贈者，並將這位善良卻無故喪命的女子下葬。

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