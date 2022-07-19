俄土伊三方峰會將聚焦敘利亞與糧食問題 美國表示深切擔憂

2019年9月，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）（左）、土耳其總統艾多根（中）與俄國總統普廷（右）在安卡拉會面。（美聯社）

2022/07/19 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕隨著拜登初訪以沙的中東之行才剛落幕，俄羅斯、伊朗與土耳其領導人的三方峰會也將在19日接續登場，將主要針對敘利亞問題與俄烏戰爭導致的糧食危機進行探討；同時，華府官方對此發出警訊，擔憂俄國可能將藉此機會與伊朗達成無人機買賣的協議。

綜合外媒報導，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）與土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdoğan）將於19日抵達伊朗達黑蘭，與伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）展開雙邊以及多邊談話，主要聚焦連年不休的敘利亞問題。該峰會起於2017年始俄土伊三國共同草擬的阿斯塔納和平進程（the Astana peace process），主要是為了平息敘利亞地區的動盪以及促進停戰，而今年在烏俄戰事的陰霾之下已邁入第7屆，也是繼普廷自上次出訪塔吉克、土庫曼後再次出境國外。

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作為唯一與敘利亞比鄰的土耳其，對於敘利亞問題的重視顯然是出自於對敘北部的庫德族武裝團體的忌憚，在該會議召開以前，艾多根就放話要對這些庫德族發動新一波攻勢，伊朗則是嚴正警告，土耳其在敘國任何的軍事行動都將可能會破壞區域穩定；俄國也勸阻土耳其不應該輕易發動攻擊。

敘利亞內戰起源於2011年始的阿拉伯之春浪潮，多方勢力參與其中讓敘利亞變成各國角力的修羅場，其中俄國與伊朗強力支持敘利亞的小阿薩德（Bashar Al-Assad）政權，土耳其則是與美方站同陣營，但卻也同時反對庫德族在土敘邊境的勢力擴張，認為抵抗ISIS恐怖組織侵略的庫德族敘利亞民主力量（SDF）也同樣是恐怖分子。

土耳其對敘利亞庫德族的忌憚是其來有自的，因為土國境內的庫德族社群龐大，近幾年來艾多根也不斷在壓制庫德族在土國的政治影響力，如果土敘邊境的敘利亞庫德族勢力坐大，將很有可能會連動到土國庫德族社群，進而威脅到艾多根的統治地位。

而隨著今年二月烏俄戰爭爆發，國際局勢動盪不安，全球糧食價格受到嚴重波及，日前伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）表示也將在本次高峰會中討論糧食危機，安卡拉當局則強調，將研究烏克蘭穀物運輸議題的細節。

至於俄國方面，克林姆林宮發言人表示，希望可以在該峰會上與伊朗簽署更多戰略合作的條約，以穩固雙邊的結盟關係。

對於這場俄土伊的三方峰會，華府當局表達深切憂慮，美國國家安全會議（National Security Agency）發言人柯比（John Kirby）於18日指出，俄國很有可能會利用與伊朗領導人見面的機會，來獲取伊朗的無人機並用於烏俄戰事上。

不過柯比同時也強調，美國會持續確保烏克蘭能夠獲得美國長期的安全援助，讓烏克蘭能夠以更好的方式得到保護。

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