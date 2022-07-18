30頭綠蠵龜帶傷奄奄一息！日本沖繩警方介入調查

綠蠵龜已經瀕臨絕種，全世界僅剩下約20萬頭產卵母龜，因此被國際自然保護聯盟 （IUCN） 紅色名錄列為瀕危物種。此為示意圖，非新聞提及之綠蠵龜。（路透社）

2022/07/18 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩久米島居民14日在海邊發現至少30頭綠蠵龜慘遭「割頸」，當地警方在15日開始調查此案，當地漁民坦言，因為綠蠵龜被漁網纏住，在解救牠們時被咬傷，才會刺傷這些綠蠵龜。

綜合日媒報導，沖繩那霸警察局表示，當地居民在退潮時發現這些流著血的綠蠵龜被漁網纏住動彈不得，有些甚至已經奄奄一息，再進一步檢查發現，這些綠蠵龜脖子上和蹼上都可以找到疑似被刀片劃傷的傷口。警方初步研判，受害綠蠵龜可能不只這些，還有一些海龜被海水沖走而下落不明。

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久米島海龜博物館發言人塚越佳充表示，這些綠蠵龜是在它們的自然棲息地上受傷的，由於這塊區域佈滿海草，「有些漁民認為，綠蠵龜會在魚產卵季節到來前，就把海草吃光，造成魚群無法在該地產卵。」

目前已經有一位漁民坦承在將這些綠蠵龜從漁網救出來過程中傷害到牠們，「我把一些綠蠵龜從魚網解下來，放牠們回到海裡，但體型比較重的實在解不開，只好用刀刺除。」

綠蠵龜瀕臨絕種，全世界僅剩下約20萬頭產卵母龜，因此被國際自然保護聯盟 （IUCN） 紅色名錄列為瀕危物種，但隨著沿海地帶的開發、過度捕撈等問題日益嚴重，綠蠵龜也面臨巨大的威脅。

不過，久米島漁業協會會長田端裕二也指出，「如何處理海龜帶來的問題，一直以來都讓人頭痛。」海龜除了破壞漁網還會吃掉海草，導致海底沙漠化，甚至造成漁船擱淺。儘管一直與當地政府商量，卻遲遲沒有解方，「要在綠蠵龜保育和捕魚之間取得平衡，確實很兩難。」

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