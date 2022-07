美槍擊案頻傳 遊樂園推高空雷射搶打靶遊戲被罵爆

2022/07/18 15:22

〔即時新聞/綜合報導〕美國槍擊案頻傳,佛州奧蘭多(Orlando)圖標樂園(ICON Park)上週卻推出「靶心爆炸」(Bullseye Blast)新款遊戲,讓旅客在摩天輪升空時持雷射搶激戰打靶,消息一出引爆美網友怒火。該園近日宣布,已暫停相關遊戲。

綜合外媒報導,圖標遊樂園14日推出最新「靶心爆炸」遊戲,堪稱全球首座摩天輪創舉,旅客只要支付5.95美元(約新台幣177元),就可在升空時,持雷射槍射擊周邊建物總計50個標靶,該槍還有紅外線光幫助瞄準,遊戲也以競爭方進行。

因時機敏感,引發美網友批評,「麻木不仁」、「大規模射擊訓練」、「這是可怕概念」等。

圖標樂園16日發佈聲明表示,他們接獲許多人意見,大家都提到4日芝加哥才發生遊行槍擊案、羅布小學槍擊案也才發生不久,這類遊戲並不適當。但有些周邊居民則認為,他們不覺得玩具槍裝置是敏感的。

圖標樂園指出,在遊樂產業中都有類似射擊類遊樂設施,讓大家有限制的探索,他們也期待未來有更創新模式營運,目前已經暫停相關遊戲。

