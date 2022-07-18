美槍擊案頻傳 遊樂園推高空雷射搶打靶遊戲被罵爆
2022/07/18 15:22
〔即時新聞／綜合報導〕美國槍擊案頻傳，佛州奧蘭多（Orlando）圖標樂園（ICON Park）上週卻推出「靶心爆炸」（Bullseye Blast）新款遊戲，讓旅客在摩天輪升空時持雷射搶激戰打靶，消息一出引爆美網友怒火。該園近日宣布，已暫停相關遊戲。
綜合外媒報導，圖標遊樂園14日推出最新「靶心爆炸」遊戲，堪稱全球首座摩天輪創舉，旅客只要支付5.95美元（約新台幣177元），就可在升空時，持雷射槍射擊周邊建物總計50個標靶，該槍還有紅外線光幫助瞄準，遊戲也以競爭方進行。
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因時機敏感，引發美網友批評，「麻木不仁」、「大規模射擊訓練」、「這是可怕概念」等。
圖標樂園16日發佈聲明表示，他們接獲許多人意見，大家都提到4日芝加哥才發生遊行槍擊案、羅布小學槍擊案也才發生不久，這類遊戲並不適當。但有些周邊居民則認為，他們不覺得玩具槍裝置是敏感的。
圖標樂園指出，在遊樂產業中都有類似射擊類遊樂設施，讓大家有限制的探索，他們也期待未來有更創新模式營運，目前已經暫停相關遊戲。
The Wheel at #ICONPark has added an all-new game feature called Bullseye Blast: https://t.co/ZgSP0cwEJs pic.twitter.com/uR1QTUxwFy— LaughingPlace.com （@laughing_place） July 14, 2022