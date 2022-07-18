為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美槍擊案頻傳 遊樂園推高空雷射搶打靶遊戲被罵爆

    圖標樂園（ICON Park）上週推出摩天輪上的雷射槍遊戲引爆輿論撻伐。（美聯社）

    圖標樂園（ICON Park）上週推出摩天輪上的雷射槍遊戲引爆輿論撻伐。（美聯社）

    2022/07/18 15:22

    〔即時新聞／綜合報導〕美國槍擊案頻傳，佛州奧蘭多（Orlando）圖標樂園（ICON Park）上週卻推出「靶心爆炸」（Bullseye Blast）新款遊戲，讓旅客在摩天輪升空時持雷射搶激戰打靶，消息一出引爆美網友怒火。該園近日宣布，已暫停相關遊戲。

    綜合外媒報導，圖標遊樂園14日推出最新「靶心爆炸」遊戲，堪稱全球首座摩天輪創舉，旅客只要支付5.95美元（約新台幣177元），就可在升空時，持雷射槍射擊周邊建物總計50個標靶，該槍還有紅外線光幫助瞄準，遊戲也以競爭方進行。

    因時機敏感，引發美網友批評，「麻木不仁」、「大規模射擊訓練」、「這是可怕概念」等。

    圖標樂園16日發佈聲明表示，他們接獲許多人意見，大家都提到4日芝加哥才發生遊行槍擊案、羅布小學槍擊案也才發生不久，這類遊戲並不適當。但有些周邊居民則認為，他們不覺得玩具槍裝置是敏感的。

    圖標樂園指出，在遊樂產業中都有類似射擊類遊樂設施，讓大家有限制的探索，他們也期待未來有更創新模式營運，目前已經暫停相關遊戲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國慶槍擊案兇嫌被控7項一級謀殺罪 將面臨終身監禁
    2022/07/06 08:05

    美國慶槍擊案兇嫌被控7項一級謀殺罪 將面臨終身監禁
    美國紐約「庭院燒烤趴」爆槍響 至少9中彈已知1死
    2022/06/20 18:14

    美國紐約「庭院燒烤趴」爆槍響 至少9中彈已知1死

    文化中心核心優勢 輕豪宅將站4字頭
    2015舊金山碼頭槍擊案犯無罪出獄 法官：其實他很可憐
    2022/06/07 22:38

    2015舊金山碼頭槍擊案犯無罪出獄 法官：其實他很可憐
    「全球最高」自由落體遊樂設施釀悲劇 美14歲少年摔死
    2022/03/26 20:22

    「全球最高」自由落體遊樂設施釀悲劇 美14歲少年摔死

    緩解長新冠症狀 國外研究2種食物最重要
    美6歲女童玩自由落體飛出！ 慘墜11層樓深洞穴底重摔不治
    2021/09/08 16:29

    美6歲女童玩自由落體飛出！ 慘墜11層樓深洞穴底重摔不治
    美國佛州發生槍擊事件 2死20多人受傷
    2021/05/30 23:53

    美國佛州發生槍擊事件 2死20多人受傷
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播