蘇丹部落衝突65死150傷 政府派出軍隊實施宵禁

2022/07/18 13:52

〔即時新聞/綜合報導〕近期蘇丹南部藍色尼羅河省(Blue Nile)爆發激烈的部落衝突,當地豪薩人(Hausa)與比爾塔人(Birta)因為土地爭議大打出手,目前死亡人數飆升至65人,約有150人輕重傷,蘇丹政府已經派出軍隊協助維穩。

綜合外媒報導,蘇丹自從去年10月政變過後社會動盪不斷,不僅在多地爆發反軍權執政的抗議,蘇丹當局亦無能控管地方衝突。位於藍色尼羅河省的豪薩部落與比爾塔部落因為對土地的使用協議產生齟齬,雙方於11日起展開武裝衝突,一直到16日該省首長奧姆達(Ahmed Al-Omda)才對該地實施宵禁,禁止任何集會活動。

這場部落衝突長達數天之久,傷亡人數不計其數,該省的衛生部長薩伊德(Gamal Nasser Al-Sayed)於17日告訴美聯社的記者,目前死亡人數已高達65人,大多數死者皆為年輕男性,他們不是被射殺就是遭到刺死。

面對這樣大規模的武裝衝突事件,當地醫院量能吃緊,也沒有足夠的醫療設施與藥品可以處理為數不少的傷患,甚至還有院所鬧血荒,為此薩伊德還籲請蘇丹的喀土穆(Khartoum)當局,希望他們能夠幫忙救治15名傷勢特別嚴峻的傷者。

對於藍色尼羅河省的部落衝突,蘇丹當局的反應雖然慢半拍,但目前已派出蘇丹的緊急救援軍隊(Rapid Support Forces)協助阻止當地衝突持續惡化,也在16日晚間對衝突的發生地點羅賽雷斯鎮(Roseires)、達馬津鎮(Roseires)實施宵禁,禁止一個月內任何的群聚或遊行活動。

這場造成嚴重傷亡的部落衝突,起自於豪薩部落與比爾塔部落對於土地的爭議,豪薩方面表示,他們本來想要在土地使用上建立一個「監督土地使用權的單位」,結果被比爾塔部落嚴正拒絕。而比爾塔方面則是反駁,說他們只是對豪薩人侵犯土地的行為做出回應而已。而聯合國駐蘇丹特別代表珀特斯(Volker Perthes)亦呼籲當地的社群冷靜。

過去蘇丹的南部省份經常面臨社會動盪困境,在去年的10月政變過後,這種血腥暴力事件愈趨頻繁,政府失能所留下來的安全真空,導致武裝的地方派系、部落時常因為土地、畜牧還有土地使用權問題而大打出手,連地方政府都難以介入管控,讓各地的治安情況陷入難解、惡化的局面。

Inter-communal violence and the loss of life in Sudan’s Blue Nile region is saddening and deeply concerning. I urge the local communities to exercise restraint, refrain from retaliation and work with local and regional authorities for concrete steps towards peaceful co-existence.