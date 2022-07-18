旅外人士最宜居國家 台灣排第3 紐西蘭倒數第2

台灣榮登旅外人士最宜居國家第3名。

2022/07/18 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕旅外人士交流網站InterNations近期發布今年度「旅外圈內人」（Expat Insider）年度調查報告，以生活品質、定居難易度、外國就業、旅外人士基本需求與個人財務狀況5項主要指標進行評比，結果顯示台灣在全球52個國家中榮登旅外人士最宜居國家的季軍寶座，而科威特、紐西蘭、香港的排名則是在這項報告中位居倒數三名。

綜合外媒報導，InterNations機構每年都會發布對於旅外人士（expat）來說最適合旅居的國家評比報告，台灣近年來的排名皆名列前茅，去年甚至還榮登第一名的殊榮。而今年該機構以網路問卷的形式訪問了全球總共1萬1970名旅外人士，各國至少要超過50份問卷的樣本數量才能通過本次的評比門檻，這次總共有52個國家參與其中。

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根據今年的報告顯示，旅外人士最滿意台灣的衛生保健服務，不僅外國人可以輕鬆負擔也隨處可及，滿意度分別高達100%與98%，遠高於全球綜合評比的61%與73%；而旅外人士對於台灣的治安也有98%的滿意度，高於全球的81%。

有70%的旅外人士滿意他們在台灣的財務狀況，全球僅有60%；同時也有85%表示他們在台灣有得到合理的工作待遇，高於全球的62%。

而除了醫療進步、治安好以外，這份報告亦整理指出，台灣的生活機能優異及人民普遍友善是外國人最喜歡旅居台灣的兩大優勢，大部份的受訪者皆表示，台灣的大眾交通運輸便利、食物選擇多又好吃，而且台灣人熱情友善，大部份的旅居人士都可以在台灣結交到當地朋友。

一名來自越南的受訪者就表示：「我很開心可以在台灣交到暖心的朋友們，一起體驗生活的樂趣。」

不過這項報告也同時指出，台灣雖然有許多得天獨厚的優勢，但也存在著一些缺點，例如台灣的空氣品質就在這52個國家中排名第41名，部分旅外人士亦對此感到不適；此外，也有旅外人士認為台灣的工作環境缺乏彈性的工作氛圍，僵硬的組織結構既不鼓勵創新，也不鼓勵員工的獨立性，有15%的受訪者甚至不知道他們工作的目的為何，亦遠高於全球的9%。

在這份排名中，墨西哥與印尼分別排名冠亞軍，而科威特、紐西蘭、香港的排名則是在該調查中墊底，分別為第52名、第51名、第50名。

對於這些「最不宜居國家」，該報告整理指出，香港的問題出在旅外人士認為該地「沒有創意的空間」；而紐西蘭儘管人們熱愛當地壯麗的自然景觀，但過於高昂的生活花費，導致旅外人士難以維持基本生計；至於科威特的部分，旅外人們則表示很難在當地找到朋友，而且言論自由也嚴重受限。

至於其它的排名，新加坡排名第10、美國14、中國33、韓國40，日本47。

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