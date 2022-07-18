澤倫斯基開除兩政府高層 時裝品牌H&M宣布退出俄國市場（不斷更新）
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更新時間：17:07
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間7月18日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。
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＊今日全球第2大時裝零售品牌H&M宣布將完全退出俄國市場。
＊俄羅斯國防部17日宣布，俄軍當天先後摧毀了烏軍1套M142高機動多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）及一座保存「魚叉」反艦飛彈的倉庫，但相關消息目前未獲證實。
＊英國前首相布萊爾（Tony Blair）日前在演講中指出，隨著中國的崛起，這場烏俄戰爭證明了西方的主導地位正在逐漸凋零。
＊消息指出，烏克蘭的武裝部隊正在向5個方向的赫爾松地區的俄軍佔領者發起進攻，分別為維索科皮利亞（Vysokopillya）、阿爾漢格利西克（Arkhanhel's'ke）、達維季夫布里德（Davydiv Brid）、斯尼弗瑞夫卡（Snihurivka）與基謝利夫卡（Kyselivka）。
＊英國國防部參謀長拉達金（Tony Radakin）表示，俄軍已損失了30％軍力、5萬名士兵死傷及1700輛戰車被毀；而儘管俄羅斯損失慘重，但對英國來說，俄國仍是重大的威脅。
＊前俄官媒編譯奧芙揚尼科娃（Ovsyannikova）於17日在遛狗時無預警被逮，遭拘留3小時後才被釋放。她在3月因闖入俄國家電視台直播並高舉反戰標語而聲名大噪。
＊《烏克蘭國家通訊社》（Ukrinform）報導，烏克蘭國民衛隊在臉書發文表示，1名年僅19歲的國民衛隊中士在札波羅熱執行戰鬥任務，保衛烏克蘭領空，以9K38「針式」防空飛彈將1架俄軍Su-25攻擊機「無情擊落」。
＊英國國防部17日發布最新戰情分析，指出俄軍正加強在烏克蘭南部占領區的防禦陣地，並在各城市之間調動人力、設備以及物資，俄軍裝備與物資的轉移涉及馬立波（Mariupol）、赫爾松（Kherson）與札波羅熱（Zaporizhzhia）等城市，位於梅利托波爾（Melitopol）的俄軍也正在加固防禦陣地。
＊俄羅斯於今年2月下旬侵略烏克蘭，遭到西方空前制裁，外媒消息指出，歐盟一份內部報告預估，今年俄國經濟將大幅衰退10.4%，出口禁令也衝擊俄國的產業，相較去年有48%因制裁將無法出口到歐盟。
＊俄羅斯前總統、現任俄羅斯安全委員會副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）表示，任何對克里米亞的攻擊行為都會引發「審判日」到來，此發言也對應梅德維傑夫先前的「核戰威脅」。
＊烏克蘭總統澤倫斯基17日在夜間談話中宣布，他決定將烏克蘭總檢察長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）與烏克蘭國家安全局（SBU）局長巴卡諾夫（Ivan Bakanov）解職，原因是他們所屬單位中有許多人都涉犯叛國罪，約60多名僱員目前仍留在俄羅斯占領區，正在對抗烏克蘭。
＊英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）17日表示，有關俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）「健康亮紅燈」、「可能會被暗殺」等等的傳聞，都是外界「一廂情願」的想法，而英國應該重視俄國帶來的威脅。