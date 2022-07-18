澤倫斯基開除兩政府高層 時裝品牌H&M宣布退出俄國市場（不斷更新）

烏克蘭總統澤倫斯基開除總檢察長維涅迪克托瓦與國家安全局長巴卡諾夫。（路透）

2022/07/18 17:07

首次上稿：09:37

更新時間：17:07

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間7月18日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

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＊今日全球第2大時裝零售品牌H&M宣布將完全退出俄國市場。

＊俄羅斯國防部17日宣布，俄軍當天先後摧毀了烏軍1套M142高機動多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）及一座保存「魚叉」反艦飛彈的倉庫，但相關消息目前未獲證實。

＊英國前首相布萊爾（Tony Blair）日前在演講中指出，隨著中國的崛起，這場烏俄戰爭證明了西方的主導地位正在逐漸凋零。

＊消息指出，烏克蘭的武裝部隊正在向5個方向的赫爾松地區的俄軍佔領者發起進攻，分別為維索科皮利亞（Vysokopillya）、阿爾漢格利西克（Arkhanhel's'ke）、達維季夫布里德（Davydiv Brid）、斯尼弗瑞夫卡（Snihurivka）與基謝利夫卡（Kyselivka）。

＊英國國防部參謀長拉達金（Tony Radakin）表示，俄軍已損失了30％軍力、5萬名士兵死傷及1700輛戰車被毀；而儘管俄羅斯損失慘重，但對英國來說，俄國仍是重大的威脅。

＊前俄官媒編譯奧芙揚尼科娃（Ovsyannikova）於17日在遛狗時無預警被逮，遭拘留3小時後才被釋放。她在3月因闖入俄國家電視台直播並高舉反戰標語而聲名大噪。

＊《烏克蘭國家通訊社》（Ukrinform）報導，烏克蘭國民衛隊在臉書發文表示，1名年僅19歲的國民衛隊中士在札波羅熱執行戰鬥任務，保衛烏克蘭領空，以9K38「針式」防空飛彈將1架俄軍Su-25攻擊機「無情擊落」。

＊英國國防部17日發布最新戰情分析，指出俄軍正加強在烏克蘭南部占領區的防禦陣地，並在各城市之間調動人力、設備以及物資，俄軍裝備與物資的轉移涉及馬立波（Mariupol）、赫爾松（Kherson）與札波羅熱（Zaporizhzhia）等城市，位於梅利托波爾（Melitopol）的俄軍也正在加固防禦陣地。

＊俄羅斯於今年2月下旬侵略烏克蘭，遭到西方空前制裁，外媒消息指出，歐盟一份內部報告預估，今年俄國經濟將大幅衰退10.4%，出口禁令也衝擊俄國的產業，相較去年有48%因制裁將無法出口到歐盟。

＊俄羅斯前總統、現任俄羅斯安全委員會副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）表示，任何對克里米亞的攻擊行為都會引發「審判日」到來，此發言也對應梅德維傑夫先前的「核戰威脅」。

＊烏克蘭總統澤倫斯基17日在夜間談話中宣布，他決定將烏克蘭總檢察長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）與烏克蘭國家安全局（SBU）局長巴卡諾夫（Ivan Bakanov）解職，原因是他們所屬單位中有許多人都涉犯叛國罪，約60多名僱員目前仍留在俄羅斯占領區，正在對抗烏克蘭。

＊英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）17日表示，有關俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）「健康亮紅燈」、「可能會被暗殺」等等的傳聞，都是外界「一廂情願」的想法，而英國應該重視俄國帶來的威脅。

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