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    澤倫斯基將國安首長與總檢察長解職 指兩人部門有60多人通敵

    烏克蘭總檢察長維涅迪克托瓦（右）與烏克蘭國家安全局長巴卡諾夫（左）遭到澤倫斯基解職。（歐新社）

    烏克蘭總檢察長維涅迪克托瓦（右）與烏克蘭國家安全局長巴卡諾夫（左）遭到澤倫斯基解職。（歐新社）

    2022/07/18 07:34

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰事仍持續進行中，烏克蘭總統澤倫斯基17日在夜間談話中宣布，他決定將烏克蘭總檢察長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）與烏克蘭國家安全局（SBU）局長巴卡諾夫（Ivan Bakanov）解職，原因是他們所屬單位中有許多人員都涉犯叛國罪，兩人難辭其咎。

    綜合外媒報導，澤倫斯基指出，截至7月17日為止，已有651起刑事訴訟涉及檢察官辦公室、調查機構和其他執法機構僱員的叛國或通敵合作，「特別是檢察官辦公室與國家安全局，有60多名僱員目前仍留在俄羅斯占領區，正在對抗我們的國家」。目前澤倫斯基已任命新任總檢察長人選為西蒙連科（Oleksiy Symonenko）。

    澤倫斯基表示，如此一系列危害國家安全基礎的罪行，發現烏克蘭國安部門僱員和俄羅斯特種部隊之間的聯繫，對相關領導構成非常嚴重的問題。澤倫斯基也提到，國家安全局負責監督克里米亞地區的負責人先前也因叛國罪被逮捕，和他一同為了俄羅斯利益工作的每一位「犯罪集團成員」，都將被追究責任。

    由於俄軍在戰爭爆發一週內，在烏克蘭南部輕易佔領大片土地，負責南部地區的國家安全局官員也因此被問責，澤倫斯基強調，近期將採取進一步行動，評估安全部門與執法部門每一位官員的工作成果。

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