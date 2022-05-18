為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    聯合國︰4關鍵氣候變遷指標2021年創新高 人類正邁向災難

    聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，全球能源系統正在崩解，使我們離氣候災難越來越近。（路透檔案照）

    聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，全球能源系統正在崩解，使我們離氣候災難越來越近。（路透檔案照）

    2022/05/18 20:08

    〔中央社〕聯合國今天說，4項關鍵氣候變遷指標都在2021年創下新高紀錄，並警告全球能源系統正將人類推向災難。

    聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）在其出版的2021年全球氣候狀況（State of the Global Climate in 2021）報告中說，溫室氣體濃度、海平面上升、海洋暖化和海洋酸化在去年都創下新高紀錄。

    聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，這項年度回顧是「令人沮喪的一連串人類未能解決氣候破壞」。全球能源系統正在崩解，使我們離氣候災難越來越近。「在燒毀我們唯一的家園前，我們必須終結化石燃料汙染，加速可再生能源轉型。」

    世界氣象組織說，人類活動正對陸地、海洋和大氣造成全球規模變化，對生態系統產生有害和長久影響。

    世界氣象組織的報告證實，過去7年是有紀錄以來最熱的7年。2021年初和年底的反聖嬰現象（La Nina）對去年的全球氣溫產生降溫效應。

    就算這樣，這仍然是有紀錄以來最熱的年度之一，2021年全球平均氣溫比工業化前水準高出約攝氏1.11度。

    報告中說，海洋熱含量去年創下歷史新高紀錄，超過2020年數值。

    世界氣象組織說，預計海洋上層2000公尺的溫度將在未來繼續變暖。並說，海水變暖正滲透到更深層。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    海洋碳匯預算僅500萬 洪申翰：不符海洋治理期待
    2022/05/16 21:28

    海洋碳匯預算僅500萬 洪申翰：不符海洋治理期待
    專家：印度、巴基斯坦沒有春天飇熱浪 考驗人類生存極限
    2022/05/03 17:33

    專家：印度、巴基斯坦沒有春天飇熱浪 考驗人類生存極限

    亞灣千億投資 5GAIoT領科技城發展
    氣候變遷又一惡果 BBC：「棒球大小」超級冰雹風險激增
    2022/04/20 14:12

    氣候變遷又一惡果 BBC：「棒球大小」超級冰雹風險激增
    全球暖化威脅大 沙漠植物仙人掌也面臨滅絕危險
    2022/04/16 23:07

    全球暖化威脅大 沙漠植物仙人掌也面臨滅絕危險

    年輕人輕鬆買房 站前特區精品宅夯
    聯合國最新氣候變遷減緩報告 環保署：與我國淨零路徑策略一致
    2022/04/05 19:26

    聯合國最新氣候變遷減緩報告 環保署：與我國淨零路徑策略一致
    調適氣候變遷衝擊 學者催生「科研台灣隊」
    2022/03/03 17:27

    調適氣候變遷衝擊 學者催生「科研台灣隊」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播