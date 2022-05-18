阿富汗人權委員會遭裁撤 神學士：沒有存在必要

神學士當局14日表示，由於阿富汗今年的財政赤字高達440億阿富汗尼（約新台幣149億元），於是決定裁撤前政府設立，包含人權委員會在內等5個部門。（美聯社）

2022/05/18 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗神學士（Taliban，又譯塔利班）14日表示，由於阿富汗今年的財政赤字高達440億阿富汗尼（約新台幣149億元），於是決定裁撤前政府設立，包含人權委員會在內等5個部門，稱在面臨金融危機之際，這些部門沒有存在的必要。

《路透》報導，神學士當局公布自去年8月接管阿富汗以來，首份國家年度預算表，顯示阿富汗今年度面臨440億阿富汗尼的預算赤字，於是決定解散由前政權所設立的5個部門。神學士副發言人薩曼加尼（Innamullah Samangani）表示，神學士當局認為這些部門是「沒有必要，也沒有編入預算」。

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除了人權委員會外，「民族和解高級委員會（HCNR）」也將被裁撤。該委員會由前阿富汗總統阿布杜拉（Abdullah Abdullah）領導，旨在監督阿富汗憲法運作，去年神學士在阿富汗發動攻勢期間，曾居中協調前政權與當時被視為叛亂份子的神學士，維持和平。

不過薩曼加尼也提到，若將來有需要，他們也可以將這些被裁撤的部門恢復運作。

神學士當局先前曾承諾，這次的執政相較於1996年至2001年時期，將採取更溫和的統治方式，但事實顯然並非如此，自去年8月上台以來，神學士不僅針對教育、工作和服裝規定方面限制阿富汗人民自由，甚至大開女權倒車，要求女性外出時必須符合「從頭到腳覆蓋全身」的穿著、進出公共場合需由男性親屬陪同，更禁止中學以上女性接受教育。

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