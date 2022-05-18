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    俄羅斯鎖定烏克蘭醫療設施攻擊 WHO統計至少226起

    WHO證實，烏克蘭境內自俄軍入侵以來已發生226起針對醫療公衛設施的襲擊事件。圖為烏克蘭醫護。（美聯社）

    WHO證實，烏克蘭境內自俄軍入侵以來已發生226起針對醫療公衛設施的襲擊事件。圖為烏克蘭醫護。（美聯社）

    2022/05/18 13:23

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，針對民宅及民眾設施進行無差別攻擊，醫療公衛設施也被俄軍多次襲擊。WHO（世界衛生組織）歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）17日在基輔的一場記者會中提到，自2月24日俄軍入侵以來，WHO已確定226起對醫療設施的攻擊事件，幾乎是每天平均3起，造成75死、59傷。

    根據《路透》報導，WHO歐洲區主任克魯格表示，在烏俄戰爭期間的醫療病患中，有三分之一的患者在取得治療藥物方面有困難，衝突地區有五分之一的患者需要心理協助，而且在衝突地區的性暴力事件有上升趨勢，並有爆發霍亂的風險。

    克魯格指出，自俄軍入侵以來，WHO已證實烏克蘭境內發生226起針對醫療公衛設施的襲擊事件，但這些加害者仍逍遙法外，這是對醫療及衛生工作者的奉獻精神最大的侮辱。克魯格強調：「這些攻擊行為是毫無道理的，必須對此進行調查。」

    WHO駐烏克蘭代表哈比希特（Jarno Habicht）表示，烏克蘭的衛生所、醫院和救護車等，都曾在俄軍襲擊中遭到破壞。哈比希特也提到烏克蘭的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種計劃，表示烏克蘭政府做得很好，但接種規模仍須擴大，並加強檢測體系運作。

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