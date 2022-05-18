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    中國東航空難》外媒調查顯示駕駛艙「有人故意」釀墜機

    中國東方航空MU5735班機今年發生空難事故。圖為該班機殘骸。（法新社）

    中國東方航空MU5735班機今年發生空難事故。圖為該班機殘骸。（法新社）

    2022/05/18 08:54

    〔即時新聞／綜合報導〕今年3月，中國東方航空MU5735客機發生空難，在廣西山區墜毀，造成機上123名乘客和9名機組人員全數罹難，有外媒指出，根據飛行數據顯示，駕駛艙內有人故意讓飛機失事。

    《美國之音》援引《華爾街日報》報導指出，有熟悉美國官員對事故原因初步評估的人士表示，中國東方航空墜毀班機的黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙中有人故意讓飛機墜毀，另外有西方國家官員透露，在初步調查中沒有發現任何技術故障的跡象，目前的調查重點是機組人員的行動。

    報導表示，這架班機的製造商波音公司拒絕回應相關消息，並請記者將問題提交給中國監管機構，美國國家運輸安全委員會（NTSB）則尚未回應。

    《路透》報導，中國官員先前曾表示，最終報告可能需要兩年以上的時間，分析人士則說，多數的空難都是夾雜人為和機械問題，不過故意導致空難相當罕見，專家對東航的調查仍抱持開放性的態度。

    報導舉出一則故意釀成空難的案例，在2015年，一架德國之翼航空公司的班機在法國發生撞山意外，但事件原因疑似是副駕駛患有精神性憂鬱症，蓄意導致墜機，釀成150人死亡的慘劇。

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