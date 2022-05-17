為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    封城前兆？北京「臨時管控」 部分區域今起7天足不出戶

    北京市內一個被管控的社區，保全人員正將居民所需的雜貨拿進社區內。（法新社）

    北京市內一個被管控的社區，保全人員正將居民所需的雜貨拿進社區內。（法新社）

    2022/05/17 23:33

    「暫定」管制7天 若外出需戴N95口罩

    〔即時新聞／綜合報導〕中國北京市的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，北京市豐台區部分區域自今（17）日起實施「臨時管控措施」，管控區域嚴格實施「封閉管理」，區域內人員原則上足不出戶，若外出需戴N95醫療級口罩，管制時間「暫定」至24日止，但仍視疫情發展而定。

    綜合中媒報導，北京市豐台區副區長孔鋼城今天下午在疫情記者會上宣布，豐台區部分區域實施「臨時管控措施」，管控時間「初步確定」為17日上午6時至24日上午6時，但「具體解除時間將依據核酸檢測結果和疫情形勢動態調整」。

    孔鋼城表示，管控區域內所有室內文化娛樂、體育健身及各類培訓場所暫停營業，各社區嚴格實施「封閉管理」，人員除採檢、拿快遞、丟垃圾外，原則上「足不出戶」，外出時均需配戴N95或KN95醫療級口罩。

    北京官方也在記者會上宣布，自16日下午3時至17日下午3時，北京市共新增56例武漢肺炎病例。北京市自4月22日爆發新一波疫情以來，累計新增1169例病例，遍及北京市16個市轄區中的15區。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    北京市內被圍籬圍起的住宅區，一位居民出現在2樓陽台上。（法新社）

    北京市內被圍籬圍起的住宅區，一位居民出現在2樓陽台上。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》中國首都累計逾千例 北京清華大學「不進不出」
    2022/05/15 19:27

    武漢肺炎》中國首都累計逾千例 北京清華大學「不進不出」
    上海「清零」惡夢嚇壞北京人 市政府否認封城擋不住恐慌囤貨
    2022/05/12 21:53

    上海「清零」惡夢嚇壞北京人 市政府否認封城擋不住恐慌囤貨

    年輕人輕鬆買房 站前特區精品宅夯
    北京十字花防疫 1戶確診上下左右鄰居全送檢疫所
    2022/05/11 12:52

    北京十字花防疫 1戶確診上下左右鄰居全送檢疫所
    北京疫情延燒 官方建議外送員戴N95口罩、部分地鐵站關閉
    2022/05/04 11:30

    北京疫情延燒 官方建議外送員戴N95口罩、部分地鐵站關閉

    楠梓高中大學科大繁星閃耀 錄取再創新高！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播