封城前兆？北京「臨時管控」 部分區域今起7天足不出戶

北京市內一個被管控的社區，保全人員正將居民所需的雜貨拿進社區內。（法新社）

2022/05/17 23:33

「暫定」管制7天 若外出需戴N95口罩

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京市的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，北京市豐台區部分區域自今（17）日起實施「臨時管控措施」，管控區域嚴格實施「封閉管理」，區域內人員原則上足不出戶，若外出需戴N95醫療級口罩，管制時間「暫定」至24日止，但仍視疫情發展而定。

綜合中媒報導，北京市豐台區副區長孔鋼城今天下午在疫情記者會上宣布，豐台區部分區域實施「臨時管控措施」，管控時間「初步確定」為17日上午6時至24日上午6時，但「具體解除時間將依據核酸檢測結果和疫情形勢動態調整」。

請繼續往下閱讀...

孔鋼城表示，管控區域內所有室內文化娛樂、體育健身及各類培訓場所暫停營業，各社區嚴格實施「封閉管理」，人員除採檢、拿快遞、丟垃圾外，原則上「足不出戶」，外出時均需配戴N95或KN95醫療級口罩。

北京官方也在記者會上宣布，自16日下午3時至17日下午3時，北京市共新增56例武漢肺炎病例。北京市自4月22日爆發新一波疫情以來，累計新增1169例病例，遍及北京市16個市轄區中的15區。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

北京市內被圍籬圍起的住宅區，一位居民出現在2樓陽台上。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法