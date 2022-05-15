武漢肺炎》中國首都累計逾千例 北京清華大學「不進不出」

因應疫情升溫，北京清華大學宣布加強校門管控，絕大多數人員「不進不出」。（路透）

2022/05/15 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京市的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，過去24小時內新增55例病例，此波疫情累計新增1074例。因應疫情升溫，北京清華大學已宣布校門「不進不出」，形同封校。

綜合中國媒體報導，北京市自14日下午3時至15日下午3時共新增55例武漢肺炎病例，其中45例來自管控人員，但有10例為社區篩查出的病例。

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北京市自4月22日爆發新一波疫情以來，累計新增1074例病例。北京市16個市轄區有15區都出現病例，病例數較多的區依序為朝陽區、房山區及海淀區。

北京市政府發言人徐和建今天在疫情記者會上表示，當前北京防疫形勢嚴峻複雜，處於「膠著狀態」，但仍要堅持中國國家主席習近平下令的「動態清零」原則，盡早實現「社會面清零」。

眼見疫情難以緩和，北京清華大學14日宣布，即日起進一步加強校門管控，除經批准的防疫人員及物資供應人員外，其他人員一律「不進不出」，外送禁止入校。此外，居住於校內的教職員工及家屬不得進入教學研究區與學生區，校方將採取必要隔離措施。

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