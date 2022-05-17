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    俄羅斯10餘年軍改成泡影 《紐時》點破關鍵原因

    俄羅斯在烏克蘭的戰事膠著，士氣低落。示意圖。（歐新社檔案照）

    俄羅斯在烏克蘭的戰事膠著，士氣低落。示意圖。（歐新社檔案照）

    2022/05/17 22:48

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄軍在烏東地區戰況膠著，據傳俄國總統普廷甚至親自幕後指揮作戰，並由參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）從旁協助。《紐約時報》指出，俄國自2008年跟喬治亞共和國打了一仗後，宣布全面改革整頓軍隊，期建立一支更精簡、更靈活、更專業的武力隊，沒想到相經過這次俄烏戰爭驗收，相關改革宣告失敗。

    據西方情報人士說法，普廷和吉拉西莫夫據信直接出手干預俄國在烏克蘭的軍事行動，並做出一些通常是上校或準將層級軍官所做的決策。美軍的上校和英軍的準將通常指揮一個旅，一旅由數個營組成，而營相當於俄國軍隊中最小的作戰單位。

    相較於與西方軍隊，俄軍更著重「由上而下」的指揮體系，然而，戰爭有突發狀況時，俄羅斯的軍隊恐因顧慮違反軍法，而無法採取臨時應變措施。據烏軍指出，莫斯科入侵行動步履蹣跚，意味著它被迫把將軍軍派往前線，已有多達12名將領在前線陣亡。

    《紐時》指出，儘管歷經10餘年的軍事改革，在俄羅斯入侵烏克蘭近3個月後，克里姆林宮顯然無法打造出有效的戰鬥機器。在烏克蘭的俄軍表現不佳，令大多數西方分析人士感到驚訝，普廷總統的軍事行動恐以失敗告終。

    文中說，儘管俄軍在烏國南部和東部佔領一些領土，但俄軍在烏克蘭遭受重大打擊，不但被迫放棄了閃電戰、部隊被趕出烏國首都基輔周圍、黑海艦隊旗艦「莫斯科號」沉沒，也始終沒真正掌控制空權；據一些西方估計，數以萬計的俄軍已經陣亡。

    紐時認為，這場戰爭暴露了一個事實，即蘇聯時代的許多軍事文化和積習難改，對俄羅斯不利，其中包括：指揮結構不靈活、軍費開支腐敗不透明、隱瞞傷亡數字，以及只會不斷重複「一切按計畫進行」等教條。

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