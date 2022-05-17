駭人聽聞！酒吧起爭執 冷血斬首對方愛犬報復

英國有2名男子在酒吧與人發生爭執，事後竟潛入對方家中偷走其飼養的約克夏，並把牠給活活殺害，更將其頭顱斬斷後，掛到對方家門把上示眾。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

2022/05/17 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕英國蘭開夏郡2名男子在酒吧裡與人發生爭執，事後心生不滿，竟一起偷偷潛入對方家中，把對方飼養的約克夏犬擄走，還殘忍地活活殺害，事後更將狗屍的頭顱斬斷，掛在對方家門把上示眾。屋主一早發現後立即報案，2名嫌犯很快就落網，被判入獄19個月。

據《每日星報》 報導，這起駭人聽聞的事件發生在2018年5月19日，31歲的葛倫迪（Ashley Grundy）與39歲的羅賓森（Steven Robinson），在喬利市（Chorley）附近的阿斯特利村（Astley Village）1家酒吧裡與人發生爭執後，對此心生不滿，2人便偷偷潛入對方家中，將其飼養的約克夏犬貝莉（Bailey）給偷走後，把牠給活活殺害，還特意將牠的頭顱給斬斷，掛回對方家門把上示眾，屋主的孩子們一早開門時，就被血淋淋的畫面給嚇到大聲尖叫。

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警方接獲到屋主的報案後，隨即展開了調查，最後透過了監視器錄到鬼鬼祟祟的葛倫迪與羅賓森，2人開車前往某處灌木叢裡丟了1袋不明物品，警方前往該處搜索後，發現了那袋不明物體裡竟包裹著貝莉被斬首的屍身，於是立即轉前2人家中調查，最終在2人當天駕駛的車上發現的血跡，經過DNA鑑定後確定為貝莉所有，葛倫迪與羅賓森便因此被逮捕歸案。

當地法院最後依違反刑事損害罪、有違公德行為（Outraging Public Decency）等罪，判處葛倫迪與羅賓森入獄19個月。判決正式出爐後，警方終於結束長達數年的調查，而受害屋主也不斷感謝所有不知疲憊、協助調查這起事件的相關人員，替他們找回正義。

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