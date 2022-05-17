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    加州教會槍擊案》持椅反擊阻傷亡擴大 牧師還原遭槍手攻擊經過

    周文偉被其他教友壓制在地。（圖擷取自@ABC7推特）

    周文偉被其他教友壓制在地。（圖擷取自@ABC7推特）

    2022/05/17 16:23

    〔即時新聞／綜合報導〕美國南加州的台灣基督長老教會發生槍擊案，造成1死5傷，凶嫌周文偉行兇時遭到台裔醫師鄭達志奮勇抵抗，才讓更多的人倖免於難，但在扭打的過程他身中數槍傷重不治，牧師張宣信還原事發經過。

    《台灣公義報》引述牧師張宣信親筆信，還原槍擊案現場，張宣信回憶道，當日下午約1點30分教堂正在舉行禮拜後的午餐會，當時他在台上與人拍照，這時周文偉突然闖入，隨機瞄準人群開槍，當時他距離10-15步之遙，在他手上槍枝朝下疑似在換彈藥時趕緊衝下台，手拿起一張椅子向他砸過去。

    周文偉轉身舉手要擋椅子攻擊時，側身跌坐地上，他的槍也脱手，張宣信立即撲身壓制住他的手，並大聲呼喊請其他人來協助壓住他的身體並急電911，現場有3人一起來幫忙壓制，因為一時找不到繩子，臨時用電線捆住他的腳，同時發現除了槍以外，地上還有一把刀。

    張宣信表示，在壓制兇嫌時才赫然發現鄭醫師趴倒他的右前方，背部上有三個血跡的槍傷，已經一動也不動了。

    張宣信心痛回想，與鄭醫師的媽媽相當熟識，這次因她回來，許多人特地邀請她來見面，孝順的鄭醫師就陪媽媽前來，禮拜前還一起擁抱、互相鼓勵，最後更特別呼籲外界為這家庭、其他受傷的人與全體的會友禱告。

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